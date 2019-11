EY, l’imprenditore dell’anno 2019 è Massimo Perrotti

Si è tenuto questa sera a Palazzo Mezzanotte l’evento di EY che premia “L’imprenditore dell’anno 2019”. Quest’anno è Massimo Perotti di Sanlorenzo, leader nella produzione di yacht, a vincere il riconoscimento più importante. Sei i vincitori di categoria, più un Premio Speciale della Giuria e il Premio EY Start Up. Lo speciale di Affari con le interviste ai vincitori.

Massimo Perotti è imprenditore dell’anno “per essere riuscito a trasformare una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello mondiale come massima espressione dell’eleganza e dell’esclusività del Made in Italy, affrontando il percorso di crescita con coraggio e determinazione, investendo costantemente sul territorio e sulle persone”.

Ad Affaritaliani.it Perotti commenta: “Questo premio mi fa guardare indietro agli anni di sacrificio e di lavoro, non solo miei ma anche dei miei colleghi che hanno lavorato con grande passione. La nautica ha vissuto anni difficili: nel 2012 fino al 2014 la crisi l’ha colpito in modo particolare, ma in quegli anni Sanlorenzo è stata l’unica azienda a non fare cassa integrazione e non perdere dipendenti; credo che questo sia stato uno degli elementi fondanti del Gruppo, che oggi è granitico, solido,unito e cammina spedito.”

Donato Iacovone, Amministratore Delegato di EY in Italia e Managing Partner dell’area Mediterranea, ad Affaritaliani.it dichiara: “Quello che viene premiato è l’eccellenza, nel marketing, nel brand, nell’innovazione e anche nell’esportazione. Premiamo le eccellenze da 23 anni e la grande notizia e che dopo tutto questo riusciamo ancora a trovare cento imprese dalle quali poi selezionare un imprenditore dell’anno. È stato per noi una grande esperienza di apprendimento di quanta capacità editoriale ci sia in questo paese e di quale capacità e resilienza hanno i nostri imprenditori. Ci siamo soffermati sulla capacità di crescere e creare valore. Quello che colpisce sempre e l’unicità dell’azienda e la sua capacità di continuare a crescere e svilupparsi nonostante sia collocato in un paese difficile dove fare business”.

EY-L'imprenditore dell'anno 2019- Le interviste di Affaritaliani.it ai vincitori di categoria-

Il Premio Industrial & Diversified Products è assegnato a Angelo Benedetti, Presidente e Amministratore Delegato di Unitec S.p.A., “per essere riuscito - recita la motivazione - a creare un gruppo diventato leader nel proprio settore attraverso una lungimirante direzione strategica che ha sempre posto al centro innovazione e affidabilità”.

Per la categoria Food & Beverage viene premiato Michele Andriani, Presidente e Amministratore Delegato di Andriani S.p.A., “per il suo grande impegno per la sostenibilità che ha consentito di coniugare crescita economica con la salvaguardia dell’ambiente e della società”.

Giancarlo e Alberto Zanatta, rispettivamente Fondatore e Presidente di Tecnica Group S.p.A., ricevono il Premio Fashion, Design & Luxury “per essere riusciti a costruire un gruppo riconosciuto a livello internazionale per i marchi di assoluta eccellenza simboli di qualità, innovazione, tecnologia e design italiano”.

Il tema dell’innovazione vede protagonista il settore della tracciatura dei prodotti. In particolare, il Premio Innovation è assegnato a Emidio Zorzella e Massimo Bonardi, rispettivamente CEO e Founder e Managing Director e Founder di Antares Vision S.p.A., “per la passione, lo sviluppo tecnologico e la fiducia nelle persone che hanno consentito di trasformare in poco più di 10 anni un “laboratorio di idee” in un gruppo leader a livello internazionale nel proprio settore”.

Emidio Zorzella ha quindi commentato:"Vincere un premio relativo all’innovazione è forse il più importante che potessimo auspicare perché siamo una società che offre tecnologia per proteggere i prodotti lungo tutto il ciclo di vita e ci basiamo sull’innovazione. Nel futuro vogliamo diventare un player globale e consolidare la nostra leadership dall’industria farmaceutica ai beni di largo consumo".

Come ogni anno, EY focalizza l’attenzione sulla globalizzazione assegnando il Premio Globalization, che quest’anno è consegnato a Laura Colnaghi Calissoni, Presidente e Amministratore Delegato di Gruppo Carvico, “per la tenacia con cui è riuscita ad affermarsi a livello globale, attraverso importanti investimenti, sperimentazione continua e diversificazione dell’offerta, sempre all’insegna della più alta qualità”.

I fratelli Attilio Zanetti, Vice Presidente e Consigliere Delegato, Matteo Zanetti, Vice Presidente e Consigliere Delegato, e Paolo Zanetti, Consigliere Delegato, rappresentano la quarta generazione alla guida dell’azienda di famiglia Zanetti S.p.A. e vincono il premio Family Business “per aver portato l’eccellenza italiana in tutto il mondo conciliando tradizione e innovazione, legame con il territorio e rispetto per l’ambiente. Un filo conduttore che si tramanda con grande passione di padre in figlio da oltre 100 anni”.

"Puntiamo molto sull’esportazione: lo scorso anno il 60% del fatturato. È un premio al lavoro di squadra e di gruppo che è partito dal nostro bisnonno, il quale ha avuto grandi visioni. Siamo partiti su buone basi e siamo riusciti a innovarci", commenta Attilio Zanetti.

“La nostra è una storia lunga che nasce prima del 1900, oggi abbiamo uno sviluppo totale di 500 milioni di fatturato”, conclude Matteo Zanetti

La giuria 2019 ha deciso di assegnare un Premio Speciale della Giuria, che va a Paolo Maggioli, Presidente e Amministratore Delegato di Maggioli S.p.A., “per l’importante contribuito alla trasformazione digitale, all’innovazione e alla semplificazione della Pubblica Amministrazione, delle aziende e dei professionisti”.

Il Presidente e AD sottolinea ad Affaritaliani.it: "Il futuro per noi è continuare con l’innovazione per poter immaginare in Italia e in Spagna una piattaforma europea per la Pubblica Amministrazione che ha bisogno in Italia, come in tutta Europea, di innovazione per poter dare giuste risposte ai cittadini"

