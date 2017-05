EY, report investimenti esteri diretti: l'Italia sale del 62%

Pubblicato l’executive summary dell’indagine Ernst & Young Attractiveness Survey Italy - Foreign investments back on track, che analizza l'attrattività del nostro Paese come destinazione di investimenti esteri, anche in rapporto agli altri Paesi europei.

Dal report emerge che l’Italia, con 89 progetti FDI, si colloca al 16° posto nella classifica europea degli investimenti esteri diretti, facendo registrare un incremento del 62% rispetto al 2015. L’Italia è, tra le economie mature, quella che ha aumentato in maniera più significativa la propria attrattività. La performance è, inoltre, la migliore di sempre, anno su anno, tra le grandi economie europee di Regno Unito, Germania, Francia e Spagna.

In crescita anche il dato sull’occupazione: in Italia i posti di lavoro creati nel 2016 sono stati 2.654, con una crescita del 92%.

Gli FDI in Italia provengono soprattutto dagli altri Paesi europei, anche se le imprese statunitensi restano i maggiori investitori (27%). La quota di investimenti cinesi nel nostro paese è invece ancora marginale (2%), in un quadro che, nel 2016, vede le imprese cinesi più attive in Europa: 297 progetti FDI (25% in più rispetto all'anno precedente) che hanno creato 7.919 posti di lavoro.

Se invece guardiamo all’Italia come origine e non come destinazione dei progetti d’investimento, notiamo che nel 2016 sono stati 187 i progetti d’investimento italiani, in crescita del 26% rispetto al 2015.

Donato Iacovone, AD di EY in Italia e Managing Partner dell’Area Mediterranea, osserva: “Nonostante un sentimento di cautela legato alla stabilità del quadro politico, alle pressioni sul sistema bancario e alla tassazione elevata, nel 2016 gli investitori internazionali sono tornati ad investire in Italia. Dalla ricerca EY dedicata all’attrattività degli investimenti esteri è emerso che gli FDI hanno realizzato una crescita del 62% - la migliore performance di sempre, anno su anno, tra le maggiori economie europee di Regno Unito, Germania, Francia e Spagna – che ha contribuito a realizzare 2.654 nuovi posti di lavoro, in aumento del 92% rispetto al 2015. La qualità delle risorse che il nostro Paese offre è considerata dagli investitori un asset vitale, ma è necessario che imprese e istituzioni sostengano gli investimenti con azioni concrete: promuovendo la riconversione culturale e professionale, favorendo l’incremento della produttività attraverso l’innovazione e il digitale lungo tutti i processi produttivi, rimuovendo i freni burocratici e intervenendo sulla forte pressione fiscale”.

Uno sguardo all’Europa

Allargando lo sguardo al continente europeo, gli investimenti esteri diretti hanno raggiunto un livello record nel 2016: 5.845 progetti FDI registrati (+ 15% rispetto all’anno precedente), che hanno portato alla creazione di 259.673 nuovi posti di lavoro (+ 19%).

In Europa la maggior parte degli investimenti deriva da flussi d’investimento intra-europei, che complessivamente nel 2016 sono aumentati del 18%: 3.233 nuovi progetti FDI, che rappresentano il 56% di tutti gli investimenti esteri diretti e hanno creato 138.431 nuovi posti di lavoro.

A livello europeo, con 780 progetti (+ 12%), il Software è stato la più grande fonte di FDI nel 2016. Segue tra i settori più attivi quello dei servizi alle imprese con il 47% dei progetti FDI.

Il settore manifatturiero europeo ha attratto 1.538 progetti FDI nel 2016, in crescita del 6% rispetto all'anno precedente, mentre le attività di Sales & Marketing hanno costituito il 46% di tutti i progetti FDI nel 2016, in aumento dal 41% del 2015.