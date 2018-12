F2i: chiude acquisto jv solare con Enel e diventa terzo operatore in Europa

E’ in dirittura d’arrivo il negoziato tra F2i ed Enel sulla joint venture fotovoltaica paritetica EF Solare Italia. Dopo una trattativa durata alcuni mesi, secondo quanto risulta a Radiocor, sarebbe infatti stata raggiunta un’intesa che vedrà il fondo infrastrutturale salire al 100% della società, liquidando il colosso elettrico per una cifra di poco superiore a 200 milioni. Il tutto dovrebbe essere formalizzato a breve, se non addirittura nelle prossime ore. L’operazione consente a F2i di balzare al terzo posto in Europa tra gli operatori del solare con una dotazione di oltre 800 MW. A fine luglio, infatti, il fondo guidato da Renato Ravanelli aveva vinto la maxi asta sul solare messo in vendita da Terra Firma in Italia, cioè i 334 MW di Rtr, distribuiti su 134 siti e valorizzati circa 1,3 miliardi di enterprise value. Questa capacità va aggiunta alla “dote” di EF Solare Italia (nata nell’autunno del 2015) e porta il totale complessivo a oltre 800 MW aprendo la possibilità al fondo di realizzare importanti sinergie industriali e finanziarie.