Facebook ha un doppio standard sulla privacy. Lo dice il Wall street Journal

Facebook ha un doppio standard sulla privacy, ma sta cercando di risolvere questo problema. Un ristretto gruppo dei suoi dipendenti puo' accedere ai profili dei suoi utenti, senza loro lo sappiano. Tuttavia, ogni volta che un addetto della societa' accede al profilo personale di un collega, scatta il cosiddetto 'Sauron alert', che l'avvisa.

Lo rivela il Wall Street Journal, citando fonti qualificate, secondo le quali una simile protezione esiste solo a livello interno e esistono per i suoi due miliardi di utenti. Questo doppio standard sulla privacy e' un problema che Facebook ha recentemente provato ad affrontare attraverso una serie di modifiche alla sua piattaforma.

Un portavoce di Facebook ha spiegato che la societa' "ha discusso" sulla possibilita' di estendere questo tipo di avvisi a tutti gli utenti. "Nel pensare a come si possa fare qualcosa di simile per tutti, ci sono una serie di considerazioni importanti che entrano in gioco". In particolare Facebook non ha ancora trovato il modo di tenere a bada i "malintenzionati" e coloro che "ostacolano il nostro lavoro" per prevenire eventuali abusi.