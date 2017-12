Facebook pagherà le tasse nei paesi dove vende le inserzioni pubblicitarie

Rivoluzione contabile per Facebook. Il social network ha deciso di adottare un nuovo modello organizzativo e di avere strutture locali dedicate alle vendite nei Paesi dove opera. Lo ha annunciato Dave Wehner, Chief Financial Officer di Facebook nella newsroom del social network. In termini semplici, spiega lo stesso manager, 'questo significa che i ricavi pubblicitari ottenuti dai team locali non saranno piu' registrati dal quartier generale internazionale a Dublino ma saranno fatturati dalle societa' locali che operano nei singoli Paesi'. 'Crediamo che cambiare verso una struttura di vendite locali fornira' maggiore trasparenza ai governi e ai policy makers che nel mondo hanno chiesto una maggiore visibilita' sui ricavi legati alle vendite locali', scrive Wehner.

Questo cambiamento al livello di struttura verra' fatto in quei Paesi dove Facebook ha un ufficio locale per la raccolta pubblicitaria. Prendendo in considerazione il fatto che ogni Paese e' unico, 'vogliamo essere sicuri di fare questo cambiamento nel modo giusto. Questo e' un grande progetto che richiedera' un significativo aumento delle risorse in tutto il mondo', indica ancora il manager, 'spiegando che verranno adottati nuovi sistemi di fatturazione il piu' rapidamente possibile per assicurare una transizione alla nuova struttura senza soluzione di continuita''. Facebook punta a implementare questo cambiamento nel corso del 2018, con l'obiettivo di completare la transizione entro la prima meta' del 2019. Il quartier generale di Menlo Park in California, comunque, continuera' a restare la sede Usa e gli uffici di Dublino resteranno quelli internazionali.