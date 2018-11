Facility Management Day 2018: l’evento di punta per la gestione immobiliare

IFMA DAY 2018: FACILITY MANAGEMENT PER CRESCITA SMART CITY E GESTIONE DI EDIFICI E CITTà

Nel corso del Facility Management Day IFMA, il più importante appuntamento per l’intero settore italiano della gestione di immobili e servizi, sono stati approfonditi temi di vitale importanza per l’ambiente costruito come il ruolo del Facility Management nell’evoluzione dalle Smart City o come le nuove tecnologie stanno cambiando la gestione degli edifici, delle città e dello stesso ambiente.

Di come un FM efficace e tecnologicamente avanzato possa contribuire alla crescita economica e sociale ne hanno discusso, nel corso della tavola rotonda su “La città pensante”, moderata da Giorgio Leonardi: Edoardo Croci (Università Bocconi), Marco Decio (IFMA Italia), Beatrice Gustinetti, (ENGIE), Anna Scavuzzo (Comune di Milano) e Gualtiero Tamburini (Sorgente SGR).

“Con una quota del PIL derivante da costruzioni e infrastrutture che nei principali paesi sviluppati è compresa fra il 15 ed il 20%” - ha argomentato nel suo intervento il Presidente di Sorgente SGR, Gualtiero Tamburini - “è evidente come una gestione efficiente possa fare la differenza nella crescita economica e sociale.”

“L’industria dei servizi agli immobili e al territorio, il cui giro d’affari è stimato in Italia pari a circa 40 miliardi di Euro, – ha continuato Tamburini –“ è però costituita da un gran numero di piccole imprese diffuse” imprese troppo piccole, in media abbiamo 2,6 addetti per unità, per poter realizzare quelle economie di scala e tecnologiche che sono alla portata di unità di maggiori dimensioni. Peraltro la conseguenza del nanismo delle imprese dei servizi immobiliari è direttamente imputabile alla corrispondente frammentazione del patrimonio immobiliare italiano”.

“Le società che gestiscono Fondi immobiliari, costituiscono una interessante e sottovalutata eccezione nel panorama dell’industria dei servizi immobiliari” – ha poi sostenuto il Presidente di Sorgente SGR – “queste infatti hanno come caratteristica strutturale quella di integrare Facility, Property e Project, ovvero l’intera gamma dei servizi tipici agli immobili, oltre a tutti gli aspetti di Finance, intervenendo prevalentemente ed in modo esemplare su operazioni di grande taglia anche alla scala urbana.”