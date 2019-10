FAI-Mercati Privati Europei: al lancio il nuovo fondo firmato Fideuram

Dopo il successo di FAI-Mercati Privati Globali, Fideuram lancia il nuovo fondo di investimento alternativo: il FAI-Mercati Privati Europei. Della durata di 9 anni, il nuovo fondo siglato Fideuram si avvale della collaborazione di Tikehau Capital e aggiunge criteri ESG.

In un contesto di tassi estremamente bassi come l’attuale, la possibilità di includere investimenti alternativi all’interno dei portafogli degli investitori private può portare a un miglioramento del profilo di rischio/rendimento complessivo. Sulla scorta di queste riflessioni, il gruppo Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking ha identificato, già da alcuni anni, l’importanza per i clienti di investire nei mercati privati e ha creato – a partire dal 2016 – la gamma di prodotti Fideuram Alternative Investments; fondi di investimento alternativi che investono nei Private Market. Sono soluzioni d’investimento che permettono di slegarsi dalla logica “giornaliera” degli andamenti dei titoli quotati, puntando su investimenti di medio periodo, che pagano quindi un premio.

“Il contesto attuale, fatto di tassi bassi, si protrarrà ancora per qualche tempo”, ha spiegato Fabio Cubelli, Vicedirettore generale di Fideuram, intervistato da Affaritaliani.it. “In tale contesto dobbiamo assicurare ai nostri clienti strategie di rendimento alternative. La nostra clientela è fatta da una buona percentuale di Private, sicuramente interessata a un’offerta alternativa su un orizzonte temporale medio-lungo, diverso da quello degli investimenti tradizionali”. La durata medio-lunga di questi prodotti “permette di spostarsi dalla volatilità dei mercati quotati, che soffrono molto le variazioni di prezzo”, ha concluso Cubelli, “verso una stabilizzazione che comporta rendimenti complessivamente migliori”.

Fideuram: il successo del fondo FAI-Mercati Privati Globali traccia la rotta per il lancio di FAI-Mercati Privati Europei

Il recente fondo FAI-Mercati Privati Globali ha raccolto, dall’apertura, oltre 530 milioni di euro ed è stato sottoscritto da più di 4.000 clienti, rivelandosi uno dei maggiori collocamenti mai effettuati in Italia su questa tipologia di investimento, in particolare tra quelli destinati al mercato retail.

Questo successo ha segnato una rotta: Fideuram Investimenti SGR ha lanciato oggi un nuovo collocamento. Si tratta del FAI-Mercati Privati Europei: portafogli multi asset che mirano a costruire un portafoglio di investimenti diversificato, sia in termini di asset class sia di paese geografico.

FAI-Mercati Privati Europei: investire nell’economia reale attraverso una soluzione diversificata e multiasset all’avanguardia

“Già a partire dal 2016 abbiamo identificato i mercati privati come una buona opportunità di investimento per i clienti Private, come complemento ai mercati liquidi, per fornire un accesso diretto all’economia reale”, ha commentato Gianluca La Calce, AD e DG di Fideuram Investimenti. “Questo ci sembra ancora più rilevante in un contesto complesso come quello attuale che presenta rendimenti attesi ancora più bassi rispetto a qualche anno fa. Al contrario, gli investimenti nei mercati privati, come ad esempio le operazioni di private equity, consentono di partecipare alla creazione di valore dell'azienda che, grazie ai capitali forniti e al contributo del gestore di private equity, è in grado di investire su internazionalizzazione e tecnologia, portando in azienda nuove figure professionali e diventando leader del proprio mercato, anche grazie alla combinazione con altre imprese del settore. In questo modo l’investitore può beneficiare di un extra-rendimento rispetto agli investimenti quotati ed è differentemente esposto al ciclo finanziario, creando un beneficio significativo per il portafoglio complessivo”.

“Questo nuovo fondo”, è entrato nel dettaglio La Calce ai microfoni di Affaritaliani.it, “viene dopo un altro fondo che ha avuto molto successo, a conferma della bontà dell’idea di proporre un’offerta di investimento diversificata. Il focus è leggermente diverso perché più europeo, nonostante parliamo di aziende che sono comunque operative a livello globale”. Quanto alle aspettative: “Stiamo già avendo le prime evidenze di un successo commerciale importante”, ha commentato La Calce. “Dal mio punto di vista la cosa più importante non è tanto il successo commerciale quanto il fatto che si diffondano buone pratiche di investimento nei mercati reali. Ciò porta a una crescita culturale della consulenza e della clientela stessa”.

FAI-Mercati Privati Europei: tutte le caratteristiche del nuovo fondo Fideuram

FAI Mercati Privati Europei è un fondo di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato. Rappresenta una soluzione diversificata multi-asset, che consente di investire i propri capitali nei mercati privati, attraverso un portafoglio suddiviso tra differenti tipologie di investimento: partecipazioni di capitale, prestiti, investimenti immobiliari e “special opportunities”, opportunità di investimento che possono verificarsi in caso di eventuali dislocazioni dei mercati o realizzarsi sotto forma di finanziamento delle imprese in alcune condizioni particolari.

Il nuovo fondo Fideuram ha durata di 9 anni (con possibile proroga di ulteriori 3 anni) e un periodo di investimento di 4 anni; in questa fase la liquidità a disposizione del fondo verrà investita in una moltitudine di strumenti in un’ottica di breve termine per poi essere re-investita negli investimenti target. Le soglie di accesso sono fissate a 100.000 euro.

Il fondo finanzia imprese localizzate in vari paesi europei, investendo tramite differenti strumenti e strategie:

il Private Debt si concentrerà su finanziamenti di tipo Direct Lending ;

si concentrerà su finanziamenti di tipo ; il Private Equity in operazioni di Growth Equity e in società attive nel settore dell’Energy Transition ;

in operazioni di e in società attive nel settore ; le Special Opportunities in operazioni di finanziamento complesse;

in operazioni di finanziamento complesse; il Real Estate, focalizzandosi prevalentemente su opportunità di sviluppo e riconversione di immobili.

Il portafoglio sarà composto prevalentemente da investimenti diretti, ma potrà all’occorrenza investire anche in fondi.

FAI-Mercati Privati Europei: partnership Fideuram-Tikehau Capital su criteri ESG

Dopo Partners Group e Neuberger Berman, per FAI-Mercati Privati Europei Fideuram Investimenti si avvale della collaborazione di Tikehau Capital, primario gestore europeo particolarmente noto e apprezzato nel settore degli investimenti alternativi. Tikehau Capital integra FAI – Mercati Privati Europei con criteri ESG per generare ritorni sostenibili nel tempo.

“Quando abbiamo iniziato a discutere questa partnership siamo stati subito entusiasti perché Fideuram rappresenta il player di private banking più avanzato in Italia”, ha commentato ad Affaritaliani.it Luca Bucelli, Responsabile Italia di Tikehau Capital. “Crediamo, lato nostro, di avere portato un valore aggiunto alla partnership. Per esempio, attraverso la parte di ‘special opportunities’, particolarmente adatta per capitalizzare le opportunità di mercato. In più abbiamo un paio di caratteristiche speciali: una fortissima capitalizzazione, quindi investiamo prima il nostro capitale, poi quello degli altri; ma anche una importante attenzione alle tematiche ESG, con le quali abbiamo voluto connotare il nuovo fondo FAI”.