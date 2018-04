Falck Renewables, dividendo lordo unitario di 5,3 centesimi di euro per azione

Si è riunita oggi in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A. L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio che chiude il 2017 con un Risultato Netto di 27,9 milioni di euro, e ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 che chiude con un Risultato Netto pari a 32,1 milioni di euro e un Risultato Netto di competenza del Gruppo pari a 20,35 milioni di euro.



L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 0,053 euro per ciascuna delle n. 289.903.891 azioni aventi diritto, per un valore complessivo pari a 15.364.906,22 euro in pagamento dal 16 maggio prossimo con record date 15 maggio, previo stacco della cedola n. 13 il 14 maggio 2018.



L’Assemblea degli Azionisti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 123-ter, D.lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti, ha espresso voto favorevole sulla prima Sezione della “Relazione sulla Remunerazione”, illustrativa della politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché sulle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica. Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, il verbale dell’Assemblea ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.