Falck Renewables, nel 2018 risultati da record

L’Amministratore Delegato Toni Volpe ha sottolineato: “Il 2018 si chiude con risultati senza precedenti che si inseriscono in un trend positivo di crescita del Gruppo, costante negli ultimi anni”.

I risultati economici di quest’anno sono in forte crescita e hanno superato largamente le aspettative del Gruppo grazie all’incremento della produzione di energia elettrica, all’incremento medio dei prezzi di energia e alle azioni del management volte a migliorare l’efficienza degli impianti e a migliorare il profilo di costo.

Nel 2018 il Gruppo ha aumentato la capacità installata a 933,5 MW, con un +20,5 MWdc di solare in esercizio negli Stati Uniti, e ha rafforzato la presenza nel settore dei servizi grazie anche all’acquisizione di Energy Team, azienda leader in Italia nel monitoraggio dei consumi energetici e nei servizi di gestione della flessibilità nel mercato elettrico italiano, e di Windfor, ben nota realtà italiana nei servizi di technical advisory per il settore eolico.

In Italia, grazie a queste acquisizioni e al lancio di un servizio di dispacciamento in-house degli asset rinnovabili, il Gruppo ha oggi completato il suo obiettivo di creare un modello di business “end-to-end”.

I Ricavi Consolidati nel 2018 sono pari a 335,9 milioni di euro, in crescita del 16,4% rispetto ai 288,6 milioni di euro al 31 dicembre 2017: il miglioramento è dovuto alla maggiore produzione annua derivante dalla crescita della capacità installata per effetto dell’acquisizione dell’impianto fotovoltaico Innovative Solar 42 in North Carolina nel dicembre 2017, che ha contribuito a produrre energia per tutto il 2018, all’energizzazione dell’impianto fotovoltaico di HG Solar Development LLC in Massachusetts negli Stati Uniti d’America e all’acquisizione di tre progetti fotovoltaici in Massachusetts negli Stati Uniti d’America, già in esercizio, nel mese giugno 2018; alla rivendita di energia acquistata dal mercato da parte di Falck Renewables Energy S.r.l., al fine di mitigare il costo di sbilanciamento e l’ottimizzazione della vendita, per 14,2 milioni di euro.

La produzione annua di energia elettrica è stata pari a 2.187 GWh rispetto ai 2.043 GWh dell’esercizio 2017 in crescita del 7% per effetto principalmente della maggiore capacità installata. Grazie al positivo andamento dei ricavi, l’EBITDA Consolidato evidenzia una crescita del 28,2% rispetto all’esercizio precedente, raggiungendo 191,5 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi pari a al 57,0%

(51,8% al 2017).

Il Risultato Operativo cresce del 53,2% a 115,5 milioni di euro rispetto ai 75,4 milioni di euro dell’esercizio 2017 con un’incidenza sui ricavi di vendita pari al 34,4% (26,1% nel 2017). Influenzano il risultato operativo gli accantonamenti per circa 9 milioni di euro principalmente per contenziosi e svalutazione crediti delle società progetto siciliane, per ripristino di alcune componenti di impianti negli USA a causa di eventi atmosferici e per l’adeguamento dei futuri oneri da sostenere per interventi di manutenzione straordinaria relativi a Ecosesto S.p.A.

Gli oneri finanziari netti risultano in aumento rispetto al 2017 per 5,6 milioni di euro. L’incremento degli oneri finanziari è dovuto principalmente all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, del principio contabile IFRS 9 che ha comportato per il Gruppo maggiori oneri finanziari per circa 5 milioni di euro. Le imposte sul reddito al 31 dicembre 2018, ammontano a 16,9 milioni di euro (11 milioni di euro nell’esercizio precedente). Tale dato ha risentito della significativa crescita dei risultati conseguiti dal Gruppo.

Per effetto degli ottimi risultati nel calcolo delle imposte di competenza è stato possibile considerare la deduzione di interessi passivi non dedotti in esercizi precedenti per un ammontare pari a circa 2,0 milioni di euro.

Il Risultato netto è pari a 60,4 milioni di euro, pari al 18,0% dei ricavi. Le minority sono in aumento (+4,6 milioni di euro), principalmente a causa dei maggiori utili realizzati dagli impianti eolici localizzati nel Regno Unito. Di conseguenza, il Risultato netto di competenza del Gruppo è pari a 44,2 milioni di euro, in forte crescita (+123%) rispetto ai 19,8 milioni di euro dell’esercizio precedente.