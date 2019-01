Falck Renewables, perfezionata la cessione di Esposito Servizi Ecologici

Falck Renewables, player internazionale nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi , perfeziona in data odierna la cessione del 100% delle quote detenute in Esposito Servizi Ecologici S.R.L., al prezzo complessivo di 1.060.843,58 euro

Lo scorso 12 ottobre, Falck Renewables aveva sottoscritto con I.M.G. 2 S.R.L., azienda operativa da anni nel settore dello smaltimento rifiuti in Lombardia, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il 100% delle quote detenute in Esposito Servizi Ecologici S.R.L., per un corrispettivo pari a 1.070.000 euro.

Arriva in data odierna l’annuncio di Falck Renewables del perfezionamento del contratto con la cessione del 100% delle quote detenute in Esposito Servizi Ecologici S.R.L al prezzo complessivo di 1.060.843,58 euro, soggetto ad un meccanismo di aggiustamento.