Falck Renewables, risultati molto positivi per i primi nove mesi del 2018

Falck Renewables, risultati e ricavi dei primi nove mesi 2018

I ricavi consolidati del gruppo Falck Renewables sono pari a 231,6 milioni di euro, in aumento del 16,4% rispetto ai 198,9 milioni dei primi nove mesi del 2017.

I GWh prodotti dalle tecnologie del Gruppo sono stati pari a 1.548 rispetto ai 1.401 dei primi nove mesi del 2017 (+11% rispetto allo stesso periodo del 2017) per effetto principalmente della produzione fotovoltaica negli Stati Uniti d’America rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+126 GWh) e della produzione di Auchrobert, la cui energizzazione è avvenuta ad aprile 2017 (+28 GWh). In generale la produzione di Gruppo, pur essendo in crescita rispetto ai primi nove mesi del 2017, è comunque stata inferiore del 7% rispetto alle previsioni per effetto della minore ventosità principalmente nel Regno Unito e parzialmente in Italia nei mesi estivi.

Di seguito l’andamento dei ricavi per settore:

Eolico : il settore riporta ricavi per 163,2 milioni di euro, in aumento del 11,7% rispetto a 146,2 milioni di euro grazie alla migliore ventosità in Italia, Francia e Spagna e al contributo legato alla piena operatività dell’impianto di Auchrobert (36 MW) nel Regno Unito. Nei primi nove mesi del 2018 i GWh prodotti dal settore eolico sono stati pari a 1.257 rispetto agli 1.220 dei primi nove mesi del 2017 (+3%). I ricavi hanno inoltre beneficiato dell’incremento dei prezzi dell’energia nel Regno Unito (+13%) e in Spagna (+2%), in parte compensati dalla svalutazione della sterlina sull’euro pari al 1,2%, dal decremento dei prezzi di cessione di energia in Italia (-4%, comprensivi della componente incentivante). In Francia il meccanismo della feed in tariff ha neutralizzato l’oscillazione dei prezzi (+1%).

WtE, Biomasse e Fotovoltaico : il settore presenta ricavi in aumento del 15,5% nel terzo trimestre a 51,2 milioni di euro rispetto a 44,3 milioni dei primi nove mesi del 2017.

Servizi : il settore presenta ricavi per 9,7 milioni di euro in aumento dell’8,8% rispetto agli 8,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2017 dovuto principalmente ai maggiori ricavi in Italia e nel Regno Unito. Al fine di potenziare l’attività del settore servizi, nel corso del mese di luglio Falck Renewables SpA e Falck Renewables Wind Ltd hanno ceduto i rami d’azienda di staff rispettivamente a Vector Cuatro Srl e a Vector Cuatro UK Ltd, per un totale di 37 persone trasferite al settore Servizi.