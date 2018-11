Fallisce Futura, la società di Andrea Tomat che controlla Lotto Sport Italia

Il Tribunale ordinario di Treviso nei giorni scorsi ha dichiarato il fallimento di Futura, la società che controlla Lotto Sport Italia. Come riporta il quotidiano Trevisotoday, il Tribunale di Treviso ha deciso il fallimento della società dell'imprenditore Andrea Tomat Futura 5760 Srl che controlla il marchio della losanga.

I creditori di Futura avranno trenta giorni di tempo per per presentare la domanda di insinuazione. Il 29 gennaio è previsto l'esame davanti al giudice delegato.

"La sentenza di fallimento di Futura è totalmente infondata, errata e ingiusta sia per quel che riguarda i presupposti su cui si basa, sia per le conclusioni sbalorditive a cui giunge. Ho dato immediatamente mandato ai miei legali che mi stanno assistendo di ricorrere in Appello perché è mia ferma intenzione tutelarmi in tutte le sedi, nella ferma convinzione che si porrà rimedio a un grave errore a cui si è giunti oggi. Mi preme soprattutto sottolineare che, al momento, non é prevista alcuna ripercussione per Lotto, le sue attività e i suoi dipendenti", ha sottolineato Andrea Tomat, presidente e amministratore delegato di Lotto Sport Italia in una nota.