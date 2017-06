Farinetti quota il 30% di Eataly a Piazza Affari nel 2018

'Andremo in Borsa il prossimo anno perche' siamo, purtroppo per l'Italia e per fortuna per noi, l'unica azienda globale nel mondo del food retail, gli unici che sono andati all'estero e gli unici che continuano a crescere a doppia cifra ogni anno'. Il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, conferma il progetto di quotazione in Borsa del gruppo e, a margine di un convegno a Bologna, parla della sua intenzione di sbarcare a Piazza Affari: 'Stiamo prendendo la decisione di andare a Milano, con New York che ci farebbe i ponti d'oro e i tappeti di platino puntellati di diamanti per andarci, pero' vogliamo andare a Milano e offrire l'opportunita', prima di tutto alle famiglie italiane, di diventare soci di Eataly'.

Quanto al capitale del gruppo, 'in Borsa metteremo un terzo, noi vogliamo restare in sella all'azienda'. Secondo Farinetti, l'idea di quotare sul mercato azionario Eataly 'e' giusta' perche' 'dobbiamo incentivare molto di piu' le aziende italiane ad andare in Borsa. Abbiamo una 'Borsetta' noi, non una Borsa, fa meno di 500 miliardi, Londra ne fa 2.300. Tutta la Borsa di Milano capitalizza la meta' del valore di Apple e, allora, e' arrivato il momento di incentivare la gente ad andare in Borsa. Quelli sulle aziende sono gli investimenti piu' belli'. E adesso, fa capire, e' arrivato il turno di Eataly: 'Quest'anno facciamo altri trenta punti di incremento grazie alle nuove aperture all'estero. E' indispensabile che un'azienda di questo tipo diventi globale anche finanziariamente e in parte degli italiani'.