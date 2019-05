Fashion, Angelo Moratti investe 2,1 milioni nel brand La Passione

Un investimento di 2,1 milioni accanto ai 900 mila euro messi dai vecchi soci. Lo scopo? Consentire al gruppo di accelerare sull’internazionalizzazione e sulla crescita del brand attraverso un potenziamento dell’organico e del reparto R&D. Angelo Moratti, figlio di Gian Marco e fondatore del fondo Mip (Milano Investment Partners), venture capital specializzato in investimenti in società ad elevate potenzialità di crescita, punta ancora sul fashion. A pochi mesi dal suo ingresso nel brand di calzature Manebì (sempre nel settore ha finanziato anche il marchio Velasca), Mip investe ne La Passione, marchio specializzato in abbigliamento ciclistico sportivo di alta qualità.



Lo scrive il sito pambianconews.com, secondo cui l’operazione complessiva, che ha previsto un aumento di capitale da 3 milioni di euro, prevede un apporto di risorse fresche da parte di Mip di 2,1 milioni. La Passione - ricorda Pambianco - è il primo brand di abbigliamento sportivo ciclistico italiano a essere venduto solo online ed è nato nel maggio 2015 da un’idea di Giuliano Ragazzi e Yurika Marchetti.



Al suo terzo anno di attività, la label punta a chiudere il 2019 con un fatturato superiore a 5 milioni di euro, in arrivo soprattutto da mercati come Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Giappone, Sud Corea e Nord Europa.