Fastweb: Calcagno, nessuna discussione con Wind, Swisscom non intende vendere

Non ci sono nozze in vista tra Fastweb e Wind Tre, come riportato nei giorni scorsi dalla stampa. Lo dichiara a Radiocor, l'amministratore delegato di Fastweb, Alberto Calcagno, commentando l'ipotesi di un'acquisizione da parte della societa' controllata dai cinesi di Hutchison. "Non ci sono discussioni in corso, e non c'e' nessuna volonta' di cedere da parte del nostro azionista, Swisscom, che e' pienamente soddisfatta del suo investimento di lungo termine". Quanto alla possibilita' di creazione di un'unica rete in fibra tra quella di Open Fiber e quella di Tim, Calcagno ribadisce la posizione del suo gruppo. "Noi non conferiremo mai la proprieta' della rete, crediamo nella competizione infrastrutturale che e' fondamentale per garantire innovazione e consentire al Paese di rimanere all'avanguardia".

La posizione di Fastweb quindi potrebbe ostacolare l'eventualita' che, in caso di fusione tra la rete di Tim e Open Fiber, si applichi il modello, previsto dall'emendamento del Governo al dl fiscale, della rab, (regulatory asset base), cioe' il meccanismo incentivante di remunerazione degli investimenti che si puo' applicare solo in caso di monopolio. "Nelle aree nere (cioe' quelle dove c'e' mercato, ndr) Fastweb - prosegue Calcagno - ha gia' investito nove miliardi e continueremo a investire. Tim e Open Fiber facciano le proprie considerazioni. L'importante e' preservare la competizione".

Fastweb ha inanellato 21 trimestri consecutivi di crescita per clienti e margini mentre sul versante industriale si appresta a realizzare, entro il 2020, la rete 5G in Italia. Quanto al 5G, ricorda Calcagno, "abbiamo iniziato a pensare a questa nuova tecnologia gia' tre anni fa, ben prima di chiunque altro, ci lavoriamo da tanto tempo". Fastweb ha ottenuto nell'ambito dell'asta lanciata dal Mise per le frequenze 5G uno dei lotti da 200 mhz in banda 26 Ghz. Inoltre a novembre ha concluso l'accordo per l'acquisizione della licenza detenuta da Aria (controllata di Tiscali) per 40 mhz nella banda 3.5 ghz e il ramo di azienda fixed wireless access di Tiscali.