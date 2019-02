Fattorie Garofalo, continua la crescita. Fatturato di gruppo a 91 milioni

Nuovi prodotti, come la mozzarella biologica e il latte di bufala caramellato. Queste le novità annunciate dal Gruppo Garofalo che chiude il 2018 a 91 milioni di euro di fatturato, in crescita del 10,5% sul 2017. Al gruppo casertano di Capua fanno capo aziende agrozootecniche, industriali e del retail impegnate nella produzione di foraggi, cereali, latte e carne di bufalo, nella trasformazione delle materie prime in mozzarella di bufala campana Dop, carni e salumi, e nella cessione sul mercato di energia da fonti rinnovabili. Più che soddisfacente il livello degli investimenti che si è attestato a 4 milioni di euro, metà dei quali effettuati nelle aziende agricole, mentre l’occupazione registra una crescita del 5,76%, portando i dipendenti da 330 unità medie del 2017 alle 349 unità del 2018. Il gruppo ora punta a rilanciare gli investimenti nel retail, con la prossima apertura di due nuovi Mozzarella bar a Parigi e Londra, che vanno ad aggiungersi ai 13 punti vendita già esistenti.

La manovra ha l’obiettivo di diversificare l’offerta ed intercettare nuovi segmenti di mercato con nuovi luoghi di somministrazione e nuovi prodotti in arrivo, come la mozzarella biologica e il Dulce de Leche – latte di bufala caramellato, o con prodotti tradizionali come la stracciata e la burrata di bufala, prima sconosciute sui mercati esteri, e che stanno già riscuotendo un notevole successo.

La crescita trainata dal retail e da un incremento dei volumi di latte, mozzarella e prodotti innovativi

Il risultato in termini di volume d’affari ha alle spalle una scommessa già in parte vinta: la diversificazione degli investimenti nel settore retail, pari ad oltre 3 milioni negli ultimi anni, che hanno consentito di incrementare sensibilmente il volume d’affari 2018 a livello di gruppo e l’occupazione. L’investimento nel retail rende molto, perché la rete di somministrazione al pubblico di mozzarelle e salumi di bufalo è di proprietà del gruppo mediante Holding Fattorie Garofalo, la società impegnata nell’apertura e gestione dei Fattorie Garofalo mozzarella bistrot in Italia e all’estero. E proprio HFG ha visto crescere il fatturato tra 2017 e 2018, passato in dodici mesi da 10,5 a 13,0 milioni, con una crescita del 23,80%. Nel complesso, il fatturato delle quattro società coinvolte nella produzione industriale e gestione dei punti vendita di mozzarella e salumi è cresciuto del 9,32%, passando dai 68, 6 milioni del 2017 ai 75 milioni del 2018. Larga parte dei risultati ottenuti dalle aziende coinvolte nella produzione industriale è spiegato dalla crescita dei volumi, sia della mozzarella di bufala che di altri nuovi prodotti o per tali percepiti dai mercati di destinazione. In particolare, il 2018 ha registrato una crescita delle vendite di Mozzarella di Bufala Campana Dop sul 2017 del 8,69% a volumi e del 11,7% in termini di fatturato. In volumi l’export complessivo di mozzarella di bufala è cresciuto rispetto all’anno precedente del 16%. E ha rappresentato circa il 40% della produzione complessiva.

Prodotto tradizionale presente sul mercato italiano e che viene ora scoperto dai mercati esteri , segnatamente in Europa Centrale, è la Burrata di bufala che ha registrato la crescita in volumi del 29, 3%. Ci si attende parimenti un successo del Dulce de Leche, nuovo prodotto, al momento presente solo nei ristoranti del gruppo Garofalo, e che sarà definitivamente lanciato sui mercati nell’aprile 2019. Il 2018 ha visto crescere i ricavi anche delle sei aziende zootecniche (+ 16,78%): passate da un fatturato di 13,7 milioni di euro del 2017 a 16 milioni. Una grande attenzione sarà riservata alla crescita delle aziende zootecniche, destinatarie nei prossimi anni di importanti investimenti. E’ il caso delle aziende agricole Arianuova e Sant’Aniello, dove sono in esercizio due impianti di cogenerazione ed uno solare che contribuiscono a rendere il gruppo un produttore netto di energia elettrica unitamente agli impianti fotovoltaici di Casaro del Re e Buffalo Beef.