Fattorie verticali, l'insalata arriva dall'aeroponica. L'eccellenza AeroFarm

Risparmio di acqua e di terra, zero pesticidi perché opera in un ambiente protetto e stop alle emissioni di CO2 grazie al km rigorosamente zero. Le fattorie verticali non sono più la visione futuristica di un sognatore.

AeroFarms ne ha aperte infatti due a Newark, nel piccolo stato del New Jersey (Usa). Si tratta di due capannoni (una ex-acciaieria e una vecchia arena di paintball e laser tag) in cui l’azienda produce (guarda il video qui sotto) dal 2015 insalate baby (rucola, lattughino, crescione, kale).





Le verdure crescono grazie all’aeroponica, una tecnica simile all’idroponica, che consente di coltivare piante senza usare terra. Per sostituire la luce del sole si usano migliaia di led, che illuminano le foglie.



Quest'azienda statunitense, che ha appena vinto il premio Best Smart City Vision di Seeds & Chips, è riuscita a coltivare le piantine su un tessuto riutilizzabile posto su degli scaffali, uno sopra l'altro. Il nutrimento arriva da una soluzione di acqua e minerali che viene vaporizzata creando una sorta di "nebbia" in grado di dare il nutrimento necessario.