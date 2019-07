Fca,500 milioni per la 500 elettrica: 33 milioni per 3.200 colonnine in Italia

Per la 500 elettrica 'abbiamo fatto un investimento complessivo di 700 milioni di euro'. Lo ha detto Pietro Gorlier, coo di Fca per l'area Emea, presentando la posa dei primi robot per la produzione della nuova Fiat 500 elettrica che sara' prodotta a Torino. 'Mirafiori si sta aprendo a nuove esperienze. Oggi siamo pronti a una nuova trasformazione, si apre un nuovo capitolo, l'ennesimo nuovo capitolo, della storia di Mirafiori', ha detto Gorlier, spiegando che 'la piattaforma che stiamo applicando e' specifica per le vetture elettriche, e partiremo con la 500 Bev'.



Nei prossimi mesi 'continueremo l'allestimento per essere in grado di produrre le prime pre-serie entro la fine dell'anno', ha aggiunto Gorlier, sottolineando che lavoreranno alla produzione della 500 elettrica 'circa 1.200 persone' con una capacita' produttiva di '80mila auto l'anno, con la possibilita' di essere aumentata', indicando che per la 500 elettrica e' stato fatto un 'investimento complessivo di 700 milioni di euro' e, 'come da programma, l'avvio della produzione sara' nel secondo trimestre 2020'.



Parlando delle colonnine di ricarica per le vetture elettriche, il manager ha anche fatto sapere che “per l'Italia il gruppo Fca sta prevedendo 900 punti di ricarica nei nostri siti produttivi e nelle aree di parcheggio dei dipendenti, 1.200 presso i Leasys mobility store e oltre 1.100 nei concessionari per un investimento complessivo di 33 milioni di euro'. In questo quadro, Fca sta anche definendo una policy per trasformare in elettrico tutta la flotta aziendale.



Gorlier inoltre ha ricordato che 'l'industria dell'auto sta cambiando profondamente e uno di questi cambiamenti e' legato all'elettrico' che 'non e' solo produzione di vetture elettriche' ma anche infrastrutture e di questo fa parte 'l'accordo con Enel X per le colonnine di ricarica in Europa’. Nello stesso quadro, la Regione Emea di Fca ha creato da alcune settimane un nuovo specifico ente 'e-Mobility' che ha il compito di coordinare tutte le attivita' collegate all'elettrificazione. In particolare, vanno in questa direzione i recenti accordi siglati con Enel X e Engie grazie ai quali Fca offrira' soluzioni per semplificare la vita a chi acquistera' e usera' un'auto dei vari brand del Gruppo.



Fca sta inoltre valutando progetti innovativi nell'ambito del cosiddetto 'Vehicle-to-grid', un sistema per cui i veicoli elettrici comunicheranno con la rete per 'restituire' energia elettrica in caso di necessita' e per poi tornare a caricarsi quando la richiesta sara' minore. Si tratta, ha spiegato Gorlier, di 'un vantaggio per il cliente e un risparmio nella produzione di energia’. Infine, il manager Fca ha confermato il piano per Italia, il piano da 5 miliardi di euro per l'Italia al 2021, di cui 700 milioni sono stati investiti per la nuova vettura elettrica che uscirà da Mirafiori.



"Abbiamo un piano industriale per l'Italia che conteneva gia' una parte significativa di investimenti legata alle produzioni elettriche. Nei prossimi tre anni sono previsti 12 modelli che saranno proposti elettrificati o ibridi e li abbiamo confermati”, ha detto il coo per l'area Emea di Fca. La 500 elettrica e' parte di un piano di investimenti molto piu' ampio che Fca realizzera' in Italia durante il periodo 2019-2021. Si tratta, nel complesso, di cinque miliardi di euro, per sostenere un sostanziale rinnovo nella gamma di prodotti, con l'introduzione di 13 modelli totalmente nuovi o profondamente rinnovati e l'avvio di un piano di elettrificazione dell'offerta, con l'inserimento in gamma di 12 versioni elettriche di modelli nuovi o gia' esistenti.



'Nonostante il contesto macro-economico piuttosto difficile e un mercato conseguentemente debole, abbiamo voluto confermare gli investimenti e la cerimonia di oggi e' un segno concreto del fatto che i nostri progetti procedono a ritmo serrato', ha commentato Gorlier. In occasione dell'evento di oggi a Mirafiori e' stato ricordato che, qualche mese fa al Salone di Ginevra, sono stati presentati i nuovi modelli ibridi plug-in delle Jeep Renegade e Compass, che recentemente a Torino e' stato lanciato in anteprima mondiale il Ducato elettrico (il primo veicolo elettrico prodotto da Fca in Europa) e che l'ex stabilimento di Rivalta, in Piemonte, si sta trasformando in uno dei centri globali di distribuzione ricambi del brand Mopar al servizio di Europa, Medio Oriente, Africa e altri mercati mondiali.



Inoltre, nello stabilimento di Verrone, dove nascono i cambi per una vasta gamma di modelli, e' in programma un aumento di produzione dei cambi destinati al Ducato e, per lo stesso veicolo commerciale, sara' realizzato un motore specifico la cui produzione iniziera' a Pratola Serra a partire dalla fine del prossimo anno. A Cento, invece, poco piu' di un mese fa e' iniziata la produzione della nuova generazione dei motori V6, tutti destinati all'esportazione per essere montati sui Ram venduti in Nord America.