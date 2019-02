Fca: a Marchionne 6,6 milioni nel 2018. Per Elkann salario base da 1,7 milioni

Fca: a Marchionne 6,6 mln euro 2018; salario base Elkann 1,7 mln

Sergio Marchionne, l'iconico amministratore di Fca scomparso lo scorso 25 luglio a 66 anni, ha ricevuto uno stipendio di 6,6 milioni di euro nel 2018, di cui 2 milioni di base e un bonus per il 2017 di circa 4,6 milioni. Emerge dall'Annual Report 2018 depositato da Fca presso la Sec (Security and Exchange Commission) ovvero la Consob americana, che contiene anche gli emolumenti dei manager. Il presidente John Elkann ha ricevuto un salario di base pari a 1,7 milioni di euro e nessun bonus annuale.

L'attuale amministratore delegato di Fca, Mike Manley, che ha assunto le redini della societa' lo scorso 21 luglio, ha ricevuto uno stipendio base di 600.442 euro nel 2018 e ricevera' un bonus di 367.000 dollari per il 2018 che gli sara' pagato quest'anno. A Manley sono anche state garantite 180.000 azioni Fca per il suo lavoro nel 2018, valutate in circa 3 milioni di dollari. Per gli anni dal 2014 al 2017, Marchionne ha ricevuto 2,8 milioni di azioni Fca, valutate circa 41,6 milioni di dollari. Il target di stipendio del nuovo Ceo Manley nel 2019 e' di 14 milioni di dollari, di cui un salario base di 1,6 milioni di dollari, un bonus da 2,4 milioni e un premio in azioni valutato 10 milioni di dollari legati, questi ultimi due, al raggiungimento di determinati obiettivi di performance. I titoli Fca hanno chiuso a 14,79 dollari prima della diffusione del rapporto annuale.