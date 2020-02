Fca, agli Agnelli 935 milioni di dividendi. Mancia da 46 mln ai 34 mila operai

Quasi 935 milioni di euro alla famiglia Agnelli. Poco più di 46 milioni ai 34.125 operai degli 11 stabilimenti italiani di Fca. Prima di entrare nel vivo della fusione con Peugeot, John Elkann stacca un assegno da 46,06 milioni come bonus per gli oltre 34 mila dipendenti di Fiat Chrysler in Italia per l’esercizio appena concluso. Bilancio su cui la casa automobilistica italo-americana alzerà il velo giovedì 6 febbraio.







Ad ogni tuta blu del Lingotto verrà erogato un bonus di 1.350 euro medi, l’8% in più, 100 euro, di quanto Fca aveva distribuito lo scorso anno (1.250 euro), un premio leggermente superiore al 6% della retribuzione di riferimento.

Nel comunicare la propria decisione ai sindacati firmatari del contratto di lavoro, il gruppo presieduto da Elkann ha spiegato che, come avvenuto in passato, il premio varia a seconda della produttività dei singoli stabilimenti.



E così il premio più alto, come lo scorso anno, andrà a Pomigliano e Verrone, lo stabilimento dei cambi in Piemonte vicino a Biella, dove il bonus medio dei metalmeccanici di Fca sarà di 1.675 euro. Anche Cnh pagherà i premi. In media arriveranno 900 euro, 200 in più dello scorso anno. Gli stabilimenti più premiati saranno Brescia Mezzi speciali, Jesi, Suzzara, San Mauro torinese, e Torino. Avranno un bonus medio compreso tra i 1.172 e 1,452 euro.





Si tratta di autentiche briciole se si pensa che degli oltre 4,8 miliardi di euro di utile ante imposte di Fca stimato dal consensus degli analisti finanziari che seguono il titolo del Lingotto, quasi 1,1 miliardi saranno destinati al monte dividendi per gli azionisti. Risorse da erogare con una cedola unitaria di 70 centesimi (sempre secondo il consensus, in crescita rispetto ai 65 centesimi dello scorso anno). Dividendi a cui andranno ad aggiungersi i circa 2 miliardi di extra-cedola (1,3 euro per azione) deliberati per l’operazione Magneti Marelli ceduta ai coreani di Kensei. Considerando che Exor, la holding che custodisce l'impero finanziario degli Agnelli, ha in portafoglio il 28.98% del capitale azionario di Fca, alla famiglia sabauda andrà circa un terzo di tutto il monte dividendi (ordinari e straordinari) che il Ceo Mike Manley distribuirà e cioè circa 935 milioni.



I dipendenti Fca per stabilimento in Italia (fonte Fiom)

“Per i lavoratori di Fca e Cnh sono giorni di grande incertezza sul loro futuro. C'è una distanza molto forte tra la condizione dei lavoratori, che subiscono una perdita salariale mensile in molti stabilimenti per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, e gli annunci sul premio di efficienza dati oggi”, ha tuonato Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive delle tute blu di Corso d'Italia.



“In un momento di grandi cambiamenti, visto il piano di fusione tra Fca e Psa e il piano di spin-off in programma per Cnh - ha concluso il sindacalista che ha ricordato come oggi il premio di efficienza sia completamente variabile - sarebbe necessario un reale confronto unitario per negoziare un accordo che garantisca l'occupazione, giusti salari e migliori condizioni per le lavoratrici e i lavoratori dei gruppi”.

@andreadeugeni