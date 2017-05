Fca: al via causa in Usa per emissioni diesel

Il dipartimento di Giustizia Usa ha avviato la causa contro Fiat Chrysler per la vicenda delle emissioni diesel. L'accusa e' di aver installato sulle sue auto diesel un software per truccare le emissioni. In giornata, secondo una fonte anonima vicina al dipartimento di Giustizia, dovrebbe arrivare l'accusa formale per violazione delle leggi sull'inquinamento atmosferico attraverso un software truccato montato su 140.000 auto in circolazione negli States tra il 2014 e il 2016. La controllata americana di Fca rischia sanzioni fino a 4,6 miliardi di dollari.

Fca: ci difenderemo con forza, contrariati da decisione Usa

"Fca Us collabora da mesi con la U.S. Environmental Protection Agency (Epa) e il California Air Resources Board (Carb), compresi approfonditi test dei veicoli, per chiarire questioni concernenti la tecnologia di controllo delle emissioni utilizzata dalla Societa' nei MY 2014-2016 dei modelli diesel Jeep Grand Cherokee e Ram 1500. FCA US sta analizzando la causa, ma e' contrariata dalla decisione del DOJ-ENRD di avviare questa azione legale". E' quanto scrive Fca in una nota e spiega: "La Societa' intende difendersi con forza, in particolare contro eventuali accuse che la Societa' abbia deliberatamente tramato per installare impianti di manipolazione per aggirare i test sulle emissioni negli Stati Uniti".

Come comunicato da Fca Us la settimana scorsa, si legge ancora nella nota, "la Societa' ha sviluppato software di controllo delle emissioni aggiornati che ritiene risolvano le preoccupazioni dell'Epa e del Carb e ha ora formalmente depositato presso le autorita' competenti la richiesta di certificazione delle emissioni diesel per i MY 2017 del Jeep Grand Cherokee e Ram 1500. Previa approvazione da parte dell'Epa e del Carb, Fca Us intende installare i suddetti software di controllo delle emissioni aggiornati anche sui MY 2014-2016 dei modelli diesel Jeep Grand Cherokee and Ram 1500". Fca Us "ritiene che le preoccupazioni delle due agenzie concernenti le calibrazioni dei suddetti veicoli sarebbero cosi' risolte. Fca Us prevede che tali calibrazioni del software aggiornate miglioreranno le prestazioni dei MY 2014-2016 dei suddetti veicoli in termini di emissioni senza alcun impatto sulle prestazioni e consumi". Nonostante l'avvio della causa, "la societa' continuera' a collaborare con l'Epa e il Carb per risolvere le preoccupazioni delle agenzie in modo rapido e amichevole".