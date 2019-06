Fca, ancora immatricolazioni in rosso. La quota di mercato scende al 7%

Ancora un calo delle immatricolazioni per il gruppo Fca a maggio. La casa automobilistica italo-americana ha registrato infatti una discesa dell'8,3% n Europa (Ue + Efta) rispetto allo stesso mese del 2018 a 101.244 unita'. La quota di mercato e' arretrata dal 7,7% al 7%. Nei primi 5 mesi dell'anno le immatricolazioni sono scese dell'8,6% a 450.138 unita' e la quota e' calata dal 7% al 6,5%. Come si legge in un comunicato del Lingotto, Fiat Chrysler Automobiles registra a maggio in Europa 101.200 vetture per una quota del 7%, consolidando il sensibile aumento in confronto ai precedenti mesi del 2019: +0,4 punti percentuali rispetto ad aprile e +1 punto percentuale in confronto a marzo.



Nei primi cinque mesi dell'anno sono oltre 450 mila le immatricolazioni per una quota al 6,5%. Da segnalare i risultati ottenuti da Fca in Germania, dove le vendite aumentano del 2% a maggio e del 2,9% nell'anno. In Polonia le immatricolazioni crescono del 6,2% nel mese e del 6,4% nel progressivo annuo. Anche in maggio sono di assoluto rilievo i risultati ottenuti da 500, Panda e Ypsilon. La prima e' la piu' venduta del segmento A nel mese (+18,1%), la seconda nel progressivo annuo (+15,5%) mentre la Ypsilon e' stabilmente la vettura del segmento B piu' venduta in Italia e aumenta le immatricolazioni del 30,8% nell'anno.



In maggio il marchio Jeep immatricola oltre 16.100 vetture (erano state 13.700 in aprile) per una quota all'1,1%, +0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente. Sono 75.700 le registrazioni nel 2019 - il 2,1% in piu' in confronto al progressivo del 2018 - e la quota e' all'1,1%. Il brand ottiene risultati decisamente migliori rispetto alla media nel Regno Unito e in Spagna. In UK registra un +13% a maggio in un mercato che chiude a -4,6%, in Spagna chiude il mese a +11,1% (-7,3% il mercato) e +46,9% nel progressivo annuo rispetto al -4,7% del mercato. Tra i risultati positivi ottenuti dai modelli, sono da segnalare gli aumenti delle vendite di Wrangler (+28,5% in maggio e +72,8% nel progressivo annuo), Cherokee (+13,2% nel 2019) e Renegade (+5,3% nell'anno). Alfa Romeo in maggio registra poco meno di 4.700 vetture, per una quota dello 0,3%. Nel progressivo annuo sono 24 mila le registrazioni e la quota allo 0,3%.



Da segnalare il positivo risultato ottenuto da Alfa Romeo in Spagna dove il brand chiude il progressivo annuo in crescita del 25,7% rispetto allo stesso periodo del 2018. In Italia Stelvio e' la vettura piu' venduta del 2019 nel suo segmento mentre Giulia si conferma nelle prime posizioni tra le berline nel progressivo annuo. Oltre 73.800 le Fiat immatricolate in maggio, per una quota del 5,1%, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto ad aprile. Nei primi cinque mesi dell'anno il marchio registra quasi 317 mila vetture, pari al 4,6% di quota. Positivi i risultati ottenuti dal brand in Germania (+8,1% in maggio e +6,8% nell'anno) e in Francia, dove nel mese le vendite Fiat aumentano del 2,9%.



Fiat 500 e Fiat Panda dominano la classifica di vendite del segmento A: la prima e' l'auto piu' venduta in maggio (oltre 23 mila registrazioni, +18,1% rispetto allo stesso mese del 2018, e quota al 18,7%, la migliore dal lancio a oggi) e seconda nel progressivo annuo: 89.800 immatricolazioni e quota al 15,4% che raggiunge la quota record del 16,1% fuori dall'Italia. La Panda e' la seconda vettura piu' venduta nel mese (18.300 registrazioni e quota al 14,85%) ed e' la piu' venduta nei primi cinque mesi del 2019: 90 mila immatricolazioni, in crescita del 15,5% per una quota del 15,4%.



Insieme, le due vetture realizzano nel segmento una quota del 33,6% a maggio e del 30,8% nel progressivo annuo. Tra gli altri modelli da segnalare l'ottimo risultato della 500X che a maggio aumenta le vendite del 10,45%, della 500L (stabilmente sul podio delle vetture piu' vendute nel suo segmento), della Tipo che in Italia e' la piu' venduta del segmento C nell'anno. Prosegue anche a maggio il risultato fortemente positivo di Lancia: oltre 6 mila vetture immatricolate, il 19,8% in piu' rispetto a un anno fa e quota allo 0,4%.



Nel progressivo annuo il marchio immatricola 30.400 vetture con una crescita record del 30,8% e quota allo 0,4% in aumento di 0,1 punti percentuali. In Italia, Ypsilon si conferma la vettura piu' venduta del segmento B nel progressivo annuo con volumi di vendita sensibilmente maggiori rispetto a quelli delle concorrenti. E la nuova versione Black and Noir sta gia' contribuendo a far proseguire il successo del modello.