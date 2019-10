Fca e la reindustrializzazione: apre un battery hub a Mirafiori

FCA: PRESENTATO A CONTE PROGETTO DEL 'BATTERY HUB', SARA' OSPITATO A MIRAFIORI

FCA realizzerà a Torino un centro di assemblaggio di batterie. Il progetto del nuovo 'Battery Hub' che prenderà il via nel comprensorio di Mirafiori nella prima parte del 2020 e permetterà a FCA di aggiungere un nuovo tassello nella strategia di e-Mobility è stato illustrato oggi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cui sono state anche mostrare alcune nuove vetture del gruppo, tra cui la Maserati Levante, la linea 500 e il prototipo della nuova 500. In una prima fase, l'investimento previsto per il nuovo hub sarà di circa 50 milioni di euro. "L'industria dell'auto - commenta Pietro Gorlier, COO della Regione Emea di FCA - sta cambiando profondamente e uno dei principali trend di cambiamento è legato proprio all'elettrificazione. Grazie alla realizzazione del nuovo centro di assemblaggio di batterie a Mirafiori, FCA accelera la spinta verso l'elettrificazione aggiungendo un nuovo tassello all''ecosistema' che parte dalla filiera di fornitura per arrivare al supporto cliente".

"L'annuncio di oggi si va ad aggiungere alle numerose partnership siglate di recente sul fronte dell'infrastruttura di ricarica, dei servizi di Vehicle to Grid e quelli per la clientela delle vetture ibride e full electric, dall'Italia verso il resto del mondo", ha aggiunto Gorlier spiegando che verra'creato un vero e proprio centro di assemblaggio batterie in un fabbricato dedicato, con potenziale espandibilità per progetti futuri. Il nuovo 'Battery Hub' ospiterà anche un'area in cui verranno previste continue attività di formazione oltre che un processo pilota utile in fase di prototipazione e sperimentazione. Il nuovo centro di assemblaggio avrà anche la funzione di centro tecnologicamente avanzato con test elettronici per il controllo di qualità dei componenti più strategici che saranno forniti dai maggiori produttori leader nella mobilità elettrica. Analoghi controlli elettronici, che utilizzeranno le più sofisticate tecniche internazionali, saranno fatti per gestire l'efficienza delle batterie dopo l'assemblaggio. Comau sarà un partner dell'iniziativa grazie alla propria competenza negli assemblaggi.

FCA: CHIARLE (FIM), 'BATTERY HUB A MIRAFIORI ATTO CONCRETO REINDUSTRIALIZZAZIONE TERRITORIO'

"In un'altra giornata piena di promesse della politica continua la realizzazione degli investimenti di FCA per dare vita al polo dell'elettrico a Mirafiori". Cosi' in una nota il segretario della Fim torinese, Claudio Chiarle che aggiunge: "il Battery Hub (il cui progetto e' stato illustrato ieri al premier Conte, ndr) sarà l'ulteriore tassello e non l'ultimo per realizzare il Piano Industriale di FCA che, partito anni fa e adeguato all'evoluzioni del mercato mondiale dell'auto, comprese le sue crisi profonde, come Fim abbiamo condiviso". "Concentrare su Mirafiori attività che oltretutto coinvolgeranno la filiera dei fornitori significa creare e realizzare concretamente quel polo del lusso elettrico, che comprende gli impegni di luglio nel corso della semestrale, di rilancio del brand Maserati finalizzato alla tutela occupazionale nei siti torinesi - continua Chiarle - e' una strada lunga, faticosa per i lavoratori, ancora costellata di giornate di cassa integrazione ma bisogna guardare a un futuro fatto di nuove attività produttive che adeguino i siti torinesi a quella che sarà l'auto del futuro", conclude.