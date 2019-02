Fca con Wind per la Panda Connected.4,5 miliardi per le fabbriche in Michigan

Asse Fiat-Wind Tre sull’auto connessa. La nuova serie speciale, personalizzata con i colori ed il logo di Wind, permetterà di essere sempre connessi ai servizi mobili della rete di Wind Tre. L'anteprima assoluta di questa versione di Panda sarà in occasione del prossimo Salone di Ginevra, dove Fiat celebrerà i suoi 120 anni di storia.

"Siamo orgogliosi di annunciare la partnership tra il nostro brand Wind, che da 20 anni propone ai clienti offerte vantaggiose e qualità della propria rete mobile, e il marchio Fiat, che celebra quest'anno i suoi 120 anni di storia nel settore automotive - ha detto Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di Wind Tre -. Fiat Panda è l'autovettura più venduta in Italia dal 2012 e, oggi, grazie alla rete 4G di Wind, consentirà ai passeggeri di rimanere sempre connessi, anche in auto".

Nuova Fiat Panda Connected by Wind, disponibile sul mercato da aprile, è caratterizzata dal logo specifico, con il numero celebrativo '120' e la scritta 'Connected by Wind', e da una livrea personalizzata con i colori del marchio di telefonia, evidenziata dalle calotte degli specchi in colore arancione e dalla nuova verniciatura a contrasto nera del tetto, disponibili a richiesta.

Il look Cross, le finiture nero lucido sugli skid plate e sulle maniglie delle porte e i cerchi bi-colore ne completano la caratterizzazione. Con Panda Connected by Wind sarà possibile avere l'offerta Windpack, per rimanere connessi in mobilità e continuare a navigare, anche nell'Unione Europea.

Il Windpack, già presente all'interno della speciale vettura, comprende una sim ricaricabile Wind con 50 Giga mensili di traffico Internet e un router Wi-Fi mobile 'Linkzone 4G', che permette di collegare contemporaneamente fino a 15 dispositivi, per consentire alle famiglie di essere always on sulle diverse piattaforme di comunicazione.

L'auto si trasforma in un hot-spot su quattro ruote. È, inoltre, possibile portare con sé il router Wi-Fi, dotato di batteria integrata, anche fuori dall'auto, per connettersi alla massima velocità disponibile ovunque ci si trovi.

Intanto, Fiat Chrysler investirà 4,5 miliardi di dollari in cinque fabbriche in Michigan e "prevede di lavorare con la città di Detroit e lo Stato del Michigan per la costruzione di un nuovo stabilimento nell'area metropolitana di Detroit". Lo afferma Fca, sottolineando che "questi interventi aumenteranno la capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di veicoli dei marchi Jeep e Ram, inclusa la produzione di due nuovi prodotti Jeep di segmenti in cui il brand non è attualmente presente oltre che di modelli elettrici. I vari progetti proposti prevedono la creazione di quasi 6.500 nuovi posti di lavoro".

"Tre anni fa - sottolinea l'amministratore delegato Mike Manley - Fca ha intrapreso un cammino mirato alla crescita della redditività, facendo leva sulla forza dei marchi Jeep e Ram attraverso il riallineamento della nostra capacità produttiva negli Stati Uniti. L'annuncio di oggi rappresenta la fase successiva di questa strategia". "Consente a Jeep - aggiunge Manley - di entrare in due segmenti di mercato ad alto margine in cui attualmente non è presente oltre a permettere la produzione di nuovi prodotti Jeep elettrificati, tra cui almeno quattro veicoli ibridi plug-in e la flessibilità di produrre veicoli full battery electrici".

"Gli interventi sugli stabilimenti - spiega Fiat Chrysler - rappresentano i passi successivi del programma di riallineamento della capacità produttiva negli Stati Uniti che Fca ha avviato nel 2016. In risposta a uno spostamento della domanda verso Suv e pickup, il gruppo ha cessato la produzione di vetture compatte e ristrutturato alcuni stabilimenti in Illinois, Ohio e Michigan per usare a pieno la capacità produttiva disponibile per espandere i marchi Jeep e Ram".

Questi interventi "hanno portato ai recenti lanci della pluri-premiata nuova Jeep Wrangler e del nuovo Ram 1500, e alla presentazione al salone dell'auto di Los Angeles del 2018 dell'ultima nata della famiglia Jeep, la nuova Jeep Gladiator". La città di Detroit "ha 60 giorni per soddisfare i termini del memorandum of understanding, che prevede l'acquisto di terreno di importanza fondamentale per l'esecuzione del progetto Mack. Gli altri investimenti sono soggetti all'esito positivo delle negoziazioni e all'approvazione finale dei progetti di sviluppo con le autorità statali e locali". Nel complesso, "dal 2009 a oggi Fca si è impegnata a investire quasi 14,5 miliardi di dollari negli stabilimenti produttivi negli Stati Uniti creando quasi 30mila nuovi posti di lavoro".