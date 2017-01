Fca, conti record nel 2016: utile netto a 1,814 mld

Fca corre dopo i conti, +4,68% Il titolo Fca corre dopo la pubblicazione dei conti, che confermano risultati 'record' e un utile netto pari a 1.814 miliardi di euro, in netto miglioramento rispetto ai 93 milioni del 2015. Il titolo segna +4,6% a 10,68 euro per azione.

Fca "chiude il 2016 con risultati record" e un utile netto pari a 1.814 miliardi di euro, in netto miglioramento rispetto ai 93 milioni del 2015. E' quanto si legge in una nota del gruppo automobilistico. L'utile netto adjusted e' in rialzo del 47% a 2,516 miliardi.

L'Ebit adjusted e' in crescita del 26% a 6.056 milioni di euro, con tutti i settori in positivo e in miglioramento rispetto al 2015. Fca sottolinea che si tratta di un "anno record grazie alla continua ottima performance in Nafta e ai miglioramenti di tutti gli altri settori, in particolare Emea e Maserati". Il margine di Nafta e' in progresso dal 6,4% al 7,4%, mentre quello di Maserati e' piu' che raddoppiato al 9,7%, con il secondo semestre al 12.

Per quanto riguarda l'utile netto adjusted, spiega ancora la nota, il miglioramento deriva "essenzialmente dall'ottima performance operativa". Gli oneri finanziari netti sono in calo di 350 milioni a 2 miliardi, principalmente per effetto della riduzione dell'indebitamento lordo. Le imposte sul reddito sono invece in aumento da 0,7 miliardi a 1,5 miliardi, soprattutto per i maggiori utili in Nafta.

L'indebitamento netto industriale e' pari a 4,6 miliardi di euro, in calo di 0,5 miliardi rispetto al 31 dicembre 2015. La riduzione e' dovuta "principalmente alla generazione di cassa delle attivita' industriali che, al netto di investimenti per 8,8 miliardi, e' stata pari a 1,8 miliardi". L'effetto cambi e' negativo per 1,1 miliardi di euro, soprattutto a causa del rafforzamento del real brasiliano. La liquidita' disponibile si attesta a 23,8 miliardi a fine 2016.

I target per il 2017, afferma Fca, "confermano la convinzione del Gruppo nel raggiungimento degli obiettivi per il 2018". In particolare, gli obiettivi fissati per quest'anno sono: ricavi netti tra 115 e 120 miliardi di euro, Ebit adjusted maggiore di 7 miliardi, utile netto adjusted di oltre 3 miliardi, indebitamento netto industriale inferiore a 2,5 miliardi.