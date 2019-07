Fca, crollo delle immatricolazioni a giugno. -11,95% nel semestre

Ancora un calo a giugno. Il gruppo Fca in Italia ha registrato la vendita di 38.560 unita', in calo dell'11,21% rispetto allo stesso mese del 2018, quando erano state immatricolate 43.428 vetture del gruppo automobilistico. La quota di mercato e' scesa al 22,5% dal 24,8% di un anno fa. Nel primo semestre 2019, il gruppo Fca ha fatto segnare 266.765 immatricolazioni, con una flessione dell'11,95% in confronto ai primi sei mesi del 2018, quando erano state vendute 302.967 unita'. La quota di mercato dei mesi e' scesa al 24,7% dal 27%. Nel secondo trimestre del 2019 le immatricolazioni di Fca sono poco meno di 135mila e la quota del 24,7%. Guardando i singoli marchi del gruppo, Alfa Romeo ha segnato un calo delle vendite nel mese di giugno del 30,03% a 2.554 unita', con quota all'1,49%. Nel primo semestre le vendite sono scese del 47,2% a 14.402 unita' (quota all'1,33%). Jeep ha segnato una crescita nel mese di giugno del 9,05% a 8.425 unita' (4,91% la quota di mercato) grazie soprattutto alle performance di Renegade (+31%) e Cherokee (+86%). Nel primo semestre Jeep registra invece un lieve calo del 2,06% a 47.073 unita' (4,35% la quota).

Il marchio Fiat ha visto le immatricolazioni di giugno calare del 17,19% a 23.232 unita' (13,54% la quota di mercato), quando nel primo semestre dell'anno sono scese del 14,89% a 170.606 unita' (15,76% la quota di mercato). Per quanto riguarda il marchio Abarth, in giugno con 450 immatricolazioni cresce del 18% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La stagione estiva inoltre favorisce le vendite della 124 Spider che nella versione Abarth incrementa le vendite del 350%. Il marchio Lancia ha visto un rialzo delle vendite dell'8,75% a 4.349 unita' (2,53% la quota di mercato), quando nel primo semestre 2019 il rialzo delle immatricolazioni e' stato del 27,7% a 34.684 unita' (3,2% la quota). Risulta sempre apprezzata dal pubblico italiano la Ypsilon, che si conferma ai vertici del segmento B sia a giugno sia nel semestre con volumi di vendita e quota sensibilmente maggiori rispetto a quelli dell'anno scorso. Fca ha consolidato la leadership nei principali segmenti con Panda, 500L, Stelvio, Qubo, Renegade e 124 Spider, che in giugno ha piu' che quintuplicato vendite e quota di mercato. Si posizionano ai vertici delle classifiche anche 500, Ypsilon e Compass. Infine, tra le prime dieci vetture piu' vendute nel mese sono quattro i modelli Fca: prima Panda, seguita da Renegade, e poi Ypsilon e 500X. Per quanto riguarda, infine, Maserati, le vendite di giugno sono salite dell'8,61% a 265 unita', con quelle del primo semestre calate invece del 20% a 1.189 unita'.