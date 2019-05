Fca, da Macron via libera a fusione con Renault. Borsa, boom galassia Agnelli

Fca: boom in Borsa con proposta Renault (+18%) vola Exor (+11%)

Vola il titolo Fca in apertura a Piazza Affari dopo l'ufficializzazione della presentazione della proposta di fusione con Renault: le azioni del Lingotto schizzano del 18,02%. In scia la controllante Exor con un +11,46%.

Fca: governo Francia favorevole a fusione con Renault

Il governo francese è "favorevole" e "incoraggia" la fusione tra Fca e Renault, anche se aspetta di conoscerne tutte le condizioni. Lo ha detto il portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye, secondo quanto riporta Bloomberg. La fusione promuoverebbe "la sovranita' economica" dell'Europa, dove "abbiamo bisogno di giganti". Ndiaye ha ricordato che la scorsa settimana il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha incontrato il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, per parlare dell'operazione.

Fusione Fca-Renault, c'è la proposta. "Nessuna chiusura di stabilimenti"

Fca presenta una proposta per una importante fusione alla pari con Groupe Renault per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo. E' quanto si dice in una nota appena diffusa. La società risultante dalla fusione, spiega la nota, " sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, una struttura di governance paritetica e una maggioranza di consiglieri indipendenti". La fusione porterà alla nascita del terzo più grande Original Equipment Manufacturer (OEM) con 8,7 milioni di veicoli venduti e una forte presenza di mercato nelle regioni e nei segmenti chiave. Il portafoglio di marchi ampio e complementare fornirebbe una copertura completa del mercato, dal segmento luxury fino al mainstream. La società risultante diventerebbe "un leader mondiale nel settore automobilistico in rapida evoluzione con un forte posizionamento nelle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma".

Fiat Chrysler Automobiles ha inviato in data odierna una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo una aggregazione delle rispettive attività nella forma della fusione 50/50. La proposta di Fca, si dice in una nota, "fa seguito a iniziali dialoghi operativi tra le due società per identificare prodotti e ambiti geografici in cui si potrebbe collaborare, in particolar modo nello sviluppo e nella commercializzazione di nuove tecnologie. Tali dialoghi hanno chiarito che una più ampia collaborazione tramite una aggregazione migliorerebbe sostanzialmente l’efficienza del capitale e la velocità nello sviluppo dei prodotti".

"Il razionale dell’aggregazione - si dice ancora - è anche rafforzato dal bisogno di prendere decisioni coraggiose per cogliere su larga scala le opportunità che si sono create nel settore automobilistico in campi come la connettività, l'elettrico e i veicoli a guida autonoma". L’aggregazione proposta creerebbe uno dei principali produttori di auto al mondo in termini di fatturato, volumi, redditività e tecnologia a beneficio dei rispettivi azionisti e degli stakeholder delle società. La società risultante, infatti, "venderebbe annualmente circa 8,7 milioni di veicoli, sarebbe un leader mondiale nelle tecnologie EV, nei marchi premium, nei SUV, nei pickup e nei veicoli commerciali e avrebbe una più ampia e più bilanciata presenza globale rispetto a quella che ciascuna società ha da sola".

Fca: fusione con Renault, nessuna chiusura stabilimenti

La fusione di Fca con Renault "non comportera' nessuna chiusura di stabilimenti". Lo si legge nella nota con cui Fca annuncia l'operazione.

Fca: prima fusione Renault si vaglia spin off Comau

Prima del completamento della fusione con Renault saranno distribuite agli azionisti di Fca le azioni Comau oppure un dividendo aggiuntivo di 250 milioni di euro "se lo spin off di Comau non dovesse avere corso", si legge nella nota di Fca.

Fca: Borghi (Lega), niente scherzi da Francia o interverremo

Avverte che occorre "guardare con un occhio preciso all'interesse nazionale" e che la fusione Fca-Renault non deve diventare "la scusa per fare scherzi". Claudio Borghi guarda Oltralpe e, intervistato a La7, segnala che "c'è questa piccola anomalia che è la partecipazione del 15% dello Stato in Renault". Il presidente della commissione Bilancio della Camera torna al dossier Stx per rilevare che "Macron ha fatto un utilizzo piuttosto pregiudicato dello Stato" e assicura, l'esponente della Lega, che "staremo attenti che quello che sia un patrimonio italiano venga valorizzato, altrimenti - promette - interverremo".

Fca: con Renaul oltre 5 mld di sinergie run-rate annuali

Fca è "impaziente - quale partner di una unica azienda con Groupe Renault - di lavorare con le società partner dell'Alleanza di Groupe Renault alla ricerca dei modi in cui creare ulteriore valore per tutti i membri dell'Alleanza". Così si sottolinea nella nota, che aggiunge: "La fusione di Fca e Groupe Renault insieme con i partner Nissan e Mitsubishi sarebbe la più grande alleanza OEM al mondo vendendo più di 15 milioni di veicoli annui. Le ulteriori sinergie derivanti dalla fusione che dovrebbero maturare per Nissan e Mitsubishi semplicemente per la loro appartenenza all' Alleanza - si precisa - sono stimate in un valore intorno ad 1 miliardo incrementale su base annua". Secondo Fca, "l’aggregazione sarebbe molto vantaggiosa per gli azionisti di Fca e di Groupe Renault realizzando oltre 5 miliardi di euro stimati di sinergie run-rate annuali, incrementando le sinergie esistenti dell'Alleanza. Queste sinergie deriverebbero principalmente dalla convergenza delle piattaforme, dal consolidamento degli investimenti nei sistemi di propulsione e nell’elettrificazione e da economie di scala".