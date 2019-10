Fca, Elkann riapre il dossier fusioni. Il WSJ: trattative in corso con Renault

Fca riapre il dossier M&A con Peugeot. Dopo i dialoghi del passato poi interrotti per cercare la fusione con Renault, Fiat Chrysler Automobiles fa ripartire le discussioni con PSA Group, il proprietario dei marchi Peugeot e Citroen, per un possibile matrimonio fra pari (con scambio azionario) delle quattroruote. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune persone a conoscenza dei fatti.



La fusione dei due gruppi creerebbe un colosso automobilistico dal valore di 50 miliardi di dollari. Stando al quotidiano finanziario statunitense, una delle possibili opzioni al vaglio dei gruppi riguarderebbe una fusione tra uguali.



L'attuale amministratore delegato di PSA, Carlo Tavares, sarebbe il Ceo della nuova azienda mentre l'attuale presidente di Fca, John Elkann, ne diventerebbe il presidente. Stando al Wsj, le discussioni sono ancora in corso e le aziende potrebbero prendere in considerazione anche altre opzioni e condizioni.

"Qualsiasi alleanza deve essere utile a crescere nei mercati asiatici, ad avere tecnologie e risorse per la transizione all'elettrico", spiega all'Agi il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli. "Difficile commentare delle indiscrezioni ma pare ci sia qualcosa di piu', non e' la prima volta che Elkann e Tavares si parlano. A Wall Street, Fca sale subito con +8%. Sia il gruppo Fca che Psa hanno bisogno di alleanze. Sarebbe un clamoroso smacco per il governo francese che ha perso l'occasione di creare un campione europeo dell auto con Fca e Renault", aggiunge.