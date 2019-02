Fca fa 5 miliardi di utili, ma il titolo crolla: Manley sbanda sui target

Fiat Chrysler crolla in Borsa dopo i risultati finanziari del 2018, anno chiuso con un utile netto in crescita del 3%. Dopo una mattinata già negativa, a Piazza Affari il titolo Fca segna -9,9% a quota 13,734 euro e subito dopo viene sospeso per eccesso di ribasso. Sono le previsioni sul 2019 a penalizzare il titolo di Fca in Piazza Affari dopo conti con risultati che il gruppo italo-americano definisce "da record".

Il margine operativo lordo stimato in 6,7 miliardi di euro per il 2019 risulta essere ben al di sotto delle previsioni degli analisti, comprese tra 7,1 e 8,6 miliardi di euro. Una previsione che esclude Magneti Marelli, deconsolidata a seguito della cessione ai giapponesi di Calsonic lo scorso mese di agosto, ma anche in questo caso - commentano gli analisti - il dato e' "ben al di sotto delle attese".

C'è da dire che la performance molto negativa del titolo si accompagna alla mattinata di vendite sul settore auto in Europa (-1,5% lo Stoxx600) e che arriva all'indomani di indicazioni sul 2019 non troppo brillanti arrivate dai grandi costruttori di auto. Dalla presentazione dei conti di Toyota, Daimler e General Motors, come sottolinea il Financial Times, e' arrivato un allarme sul 2019 che aumenta il pessimismo per il momento del settore auto visto che da tutti e tre sono arrivati pochi segnali di una inversione di tendenza del rallentamento cinese.

L'utile netto adjusted e' in crescita del 34% a 5 miliardi di euro e l'utile netto in aumento del 3% a 3,6 miliardi di euro (+41% a parita' di cambi di conversione). L'ebit adjusted del 2018 e' pari a 7,3 miliardi di euro, in rialzo del 3% (+9% a parita' di cambi di conversione), con margine in calo al 6,3%. Risultato record negli Stati Uniti, dove l'ebit raggiunge i 6,2 miliardi di euro (+19%) con margine all'8,6%, mentre in Emea e' pari a 0,4 miliardi di euro, in calo del 45% con un secondo semestre debole Risultati in diminuzione in Asia, soprattutto per la debole performance in Cina, dove anche Maserati ha subito un impatto significativo.

Il 2018 e' stato "un anno eccezionale con performance record", il 2019 sara' "una pietra miliare perche' torneremo a distribuire un dividendo, non succedeva da un decennio". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, durante la conference call sui risultati 2018. Manley ha ricordato che la vendita di Magneti Marelli garantira' un futuro alla societa' e consentira' a Fca di distribuire il dividendo straordinario agli azionisti.