Fca fornirà a Google migliaia di Chrysler per i taxi a guida autonoma

Fca fornira' migliaia di Chrysler Pacifica a Waymo, la divisione di auto autonome di Google, per il lancio del suo servizio di taxi senza guidatore. Per Fca e Google si tratta del terzo accordo in questo senso: nel 2016 Waymo ha ricevuto 100 Chrysler Pacifica ibride nel 2016 e altre 500 nel 2017.

"La nostra partnership con Waymo continua a crescere e si rafforza. Questo e' l'ultimo segnale in ordine temporale del nostro impegno verso questa tecnologia", afferma Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fca.

"Per muoverci in fretta ed efficientemente verso la guida autonoma - aggiunge - e' essenziale collaborare con societa' leader nel settore tecnologico".