Fca, Gorlier nuovo responsabile Europa: prende il posto di Altavilla

Pietro Gorlier è stato nominato Chief Operating Officer (COO) della regione EMEA di Fiat Chrysler Automobiles. Lo ha comunicato l'ad Mike Manley, in una lettera a tutti i dipendenti nel mondo, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni. Come spiega Manley, il 55enne Gorlier - che va a occupare la posizione lasciata vuota da Alfredo Altavilla subito dopo la scomparsa di Sergio Marchionne - "ha dato dimostrazione di comprovata esperienza in ambito commerciale e industriale con FCA. È un manager esperto a livello globale ed essendo anche figlio di un dipendente Fiat ha un profondo rispetto e un'approfondita conoscenza delle nostre attività in Europa". Gorlier - continua l'ad di FCA - "manterrà l'incarico di Head of Mopar a livello globale. Steve Beahm assumerà la responsabilità di Mopar in Nord America, continuando a rivestire la carica di Head of Chrysler, Dodge and Fiat Brands in Nord America".

FCA, ERMANNO FERRARI CEO MAGNETI MARELLI

Ermanno Ferrari è stato nominato CEO di Magneti Marelli ed entrerà a far parte del Group Executive Council (GEC), il più elevato organo decisionale a livello di management del gruppo FCA. Lo comunica in una lettera ai dipendenti l'ad di FCA Mike Manley, che rende nota anche una serie di altre nomine. Harald Wester è nominato Chief Operating Officer di Maserati, mantenendo il ruolo di Chief Technology Officer.

Tim Kuniskis diventa Head of Jeep Brand North America e manterrà le sue responsabilità come Head of Alfa Romeo a livello globale applicando - scrive Manley - "le sue comprovate competenze in ambito prodotti e marketing a due dei brand più apprezzati del settore, entrambi con grandi ambizioni di crescita nel nostro piano quinquennale".

Reid Bigland è nominato Head of Ram Brand di cui è già stato a capo negli anni 2013 - 2014: Bigland manterrà le sue funzioni a capo delle attività in Canada e delle vendite negli USA. Scott Garberding è nominato Chief Manufacturing Officer a livello globale: Comau e Teksid riporteranno direttamente al CMO "in modo da ottimizzare e massimizzare l'applicazione dei loro prodotti e servizi nelle attività di produzione".

FCA: MANLEY, POSSIAMO DIVENTARE GRUPPO AUTO FRA I PIU' REDDITIZI

"Abbiamo competenze e talento eccezionali che ci accompagneranno lungo il percorso per diventare una delle case automobilistiche più redditizie al mondo". Lo scrive l'ad di FCA Mike Manley, in una lettera a tutti i dipendenti nel mondo, ammettendo che ci saranno "sfide da affrontare" per la realizzazione del piano quinquennale presentato lo scorso 1° giugno. In particolare - ricorda - "a causa di normative più severe, della forte concorrenza e, probabilmente, di una crescita industriale più lenta a livello mondiale, i prossimi cinque anni continueranno a essere estremamente impegnativi per il nostro settore". Tuttavia - aggiunge Manley - "grazie al costante focus sugli obiettivi e alla capacità di adattarci con flessibilità al mutare delle circostanze, che è una delle nostre caratteristiche e qualità distintive, abbiamo una visione chiara, che ci permetterà di realizzare le nostre ambizioni quinquennali".