Fca, il Dieselgate pesa sul trimestre. Extracedola per la vendita di Marelli

Il Dieselgate americano pesa sui conti di Fiat del terzo trimestre. La prima fotografia, da luglio a settembre, dei conti del colossso automobilistico italo-americano interamente a firma Michael Manley (dopo la morte di Sergio Marchionne), una gestione che ha visto la vendita di Magneti Marelli ai giapponesi di CK Holdings per 6,2 miliardi di euro che frutterà agli azionisti un dividendo straordinario di due miliardi di euro, deve registrare gli accantonamento straordinari per accantonamenti per le problematiche diesel negli Stati Uniti.





Ma l'operatività industriale di Fca gode di ottima salute: i ricavi sono saliti del 9% a 28,771 miliardi di euro, con l'ebit adjusted arrivato al livello record di 1,995 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto a un anno. E l'utile netto adjusted, depurato cioè dalle operazioni e dagli oneri straordinari, è salito a 1,396 miliardi di euro, in crescita del 51% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Il rialzo dei profitti adjusted del 51%, spiega Fca in una nota, è principalmente per effetto della migliore performance operativa e dei minori oneri finanziari netti e imposte sul reddito.





Gli oneri finanziari netti sono stati di 278 milioni di euro, in calo di 43 milioni, con le imposte sul reddito pari a 321 milioni, in calo di 194 milioni di euro, per effetto della riduzione dell'aliquota negli Stati Uniti e dei benefici fiscali riconosciuti su posizioni definite nel trimestre, compreso l'impatto di un versamento discrezionale anticipato a piani pensionistici. Nel terzo trimestre dell'anno le consegne globali di Fca (comprese le jv) sono state pari a 1,16 milioni di vetture, in progresso del 3% rispetto allo stesso periodo del 2017.

La Borsa ha ovviamente accolto bene l'annuncio dell'extra cedola da due miliardi per l'operazione Marelli, facendo scattare gliu acquisti sul titolo, ma dopo che la società ha abbassato il target sulla liquidità netta industriale per fine anno a 1,5-2 miliardi di euro dai precedenti 3 miliardi (mentre ha confermato i target operativi su ricavi e margini: ricavi netti tra 115 e 118 miliardi di euro, ebit adjusted tra 7,5 e 8 miliardi di euro e utile netto di circa 5 miliardi di euro), le azioni hanno girato in negativo.

Quanto all'indebitamento netto industriale è stato pari a 0,2 miliardi di euro, tenuto conto dei versamenti discrezionali anticipati effettuati ai piani pensionistici per 0,6 miliardi di euro al netto delle imposte. La variazione negativa è di 0,6 miliardi di euro rispetto a fine giugno. Il free cash flow industriale è risultato negativo di 0,2 miliardi di euro (al netto di investimenti per 1,5 miliardi di euro) impattato dalla stagionalità del capitale di funzionamento, mentre la liquidità disponibile è scesa di 1,2 miliardi di euro a 20 miliardi di euro per il rimborso delle obbligazioni in scadenza, oltre che per i versamenti discrezionali anticipati a piani pensionistici.