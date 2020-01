Fca, immatricolazioni +13,8% a dicembre in Europa. Nel 2019 -7,3%

A dicembre 2019 le immatricolazioni di auto in Europa (Ue+Efta) sono aumentate per il quarto mese consecutivo, segnando una crescita del 21,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno a oltre 1,26 milioni di unita', il livello piu' alto di dicembre registrato finora. I dati sono diffusi dell'associazione dei costruttori Acea che precisa come il dato di dicembre e' legato in parte al confronto con il mese dello scorso anno caratterizzato da un calo dell'8,4 ma anche specifici cambiamenti del mercato hanno contribuito a questa crescita eccezionale.

Acea rileva come un aumento delle vendite di automobili e' stato osservato in Francia (+27,7%) e Svezia (+ 109,3%), poiche' entrambi i paesi hanno annunciato cambiamenti significativi nella componente del bonus-malus legata al CO2 per il 2020, mentre i Paesi Bassi (+113,9%) hanno deciso di aumentare la tassazione delle auto elettriche aziendali dal 4% all'8% a partire da gennaio 2020. Tutti i paesi dell'Ue, compresi i cinque grandi mercati, hanno registrato solidi tassi di crescita a dicembre.

Complessivamente nel 2019, le immatricolazioni di auto nuove sono aumentate dell'1,2% in tutta l'Europa (Ue+Efta) raggiungendo piu' di 15,8 milioni di unita' in totale, registrando il sesto anno consecutivo di crescita. Guardando ai cinque principali mercati dell'Ue, la Germania (+ 5%) ha registrato l'incremento maggiore l'anno scorso, seguita da Francia (+1,9%) e Italia (+0,3%). Al contrario, sia la Spagna (-4,8%) che il Regno Unito (-2,4%) hanno visto un calo della domanda nel 2019.

Fca: Acea, +13,8% immatricolazioni dicembre in Europa, -7,3% nel 2019 - Nel mese di dicembre 2019 le nuove immatricolazioni di auto del gruppo Fca, in Europa (Ue + Efta), sono aumentate rispetto a un anno prima del 13,8% a 69.431 unita', con una quota di mercato che salita al 5,9% dal 5,5 per cento. Nell'intero 2019, invece, si registra un calo del 7,3% con 946.571 nuove immatricolazioni e la quota e' scesa al 6% dal 6,5% del 2018. A dicembre si segnala il progresso di Fiat (+25,4%) mentre sull'intero 2019 buona la performance di Lancia/Chrysler (+20,6%) mentre Alfa Romeo segna il maggior calo (-35%). A dicembre, in Europa, il gruppo VW ha segnato un +21,3%, Psa -2,7%, Renault +22,9%, Hyundai +17,1%, Bmw +15,9%, Daimler +18,3%, Ford +19,7% e Toyota +21%; nel 2019 Vw ha registrato un +3,3% rispetto al 2028, Psa -1,3%, Renault +0,9%, Hyundai +2,8%, Bmw +1,4% e Daimler +4,8%.

Il commento ai risultati di vendita del Gruppo nel mercato europeo dell’auto nel 2019

In Europa nel 2019 Fiat Chrysler Automobiles immatricola 946.600 veicoli, ottenendo una quota del 6%

FCA chiude l’anno con il positivo trend di crescita conseguito a dicembre: oltre 69.400 vetture registrate, il 13,8% in più rispetto allo stesso mese del 2018. Da segnalare l’ottimo risultato del marchio Fiat che nel mese aumenta le immatricolazioni del 25,4%

In crescita nel 2019 Fiat Panda (+9,2%), le Jeep Renegade (+9,9%), Cherokee (+30,8%) e Wrangler (+7,9%) e Lancia Ypsilon (+21%)

In dicembre risultati positivi per Fiat 500 (+20,5%), Panda (+10,9%), Tipo (+65,2%), 500X (+8%), 500L (+20,2%), Doblò (+295,8%), Qubo (+147,15%) e per Alfa Romeo Stelvio (+30%)

Fiat Chrysler Automobiles chiude il 2019 in Europa con le vendite in crescita: infatti in dicembre immatricola oltre 69.400 vetture, il 13,8% in più rispetto allo stesso mese del 2018 per una quota del 5,5%. Sono invece quasi 946.600 le registrazioni in tutto il 2019, chiuso con una quota del 6%. Nel complessivo annuo è da segnalare il risultato positivo ottenuto da FCA in Germania dove le vendite aumentano del 4,4% per una quota del 3,1%.

Il Gruppo ottiene ottimi risultati a dicembre in Spagna (con le vendite in crescita del 23,3% e la quota al 4,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali), in Germania (+29,6%) e soprattutto in Francia: +35,6% le registrazioni per una quota al 3,9%, in crescita di 0,2 punti percentuali. Risultati positivi per numerosi modelli di FCA con crescite nell’anno per Fiat Panda e Jeep Renegade, Cherokee e Wrangler e in dicembre per le Fiat 500, Panda, Tipo, 500X, 500L, Doblò, Qubo e per Alfa Romeo Stelvio.

Le registrazioni del marchio Fiat in dicembre sono quasi 49.300, in crescita del 25,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (valore sensibilmente superiore alla media del mercato), per una quota in crescita di 0,1 punti percentuali, al 3,9%. Complessivamente, nel 2019 il brand immatricola poco meno di 660 mila vetture per una quota del 4,2%. A dicembre Fiat aumenta le vendite in quasi tutti i major market europei: +2,9% in Italia, +32,1% in Francia, +41,6% in Germania e addirittura +62,2% in Spagna, risultato davvero ottimo in un mercato che cresce del 6,6%.

Da segnalare i significativi risultati ottenuti dai modelli di punta del brand. Le vendite di Fiat Panda nel 2019 (oltre 185.100) aumentano del 9,2% rispetto all’anno precedente, per una quota del 14,4% che la conferma leader di segmento. Alle sue spalle la 500, che con 12.400 registrazioni nel mese migliora le vendite del 20,5%: la vettura aumenta la quota fuori dall’Italia di 0,8 punti percentuali raggiungendo il 15,9% che è la miglior quota di sempre. In dicembre positivi risultati per Tipo (+65,2%) che con il 2,5% di quota (+ 0,2 punti percentuali) stabilisce il nuovo record di quota fuori dall’Italia, 500X (+8%), 500L (+20,2%), Doblò (+295,8%) e Qubo (+147,15%).

Le immatricolazioni Alfa Romeo in crescita a dicembre (oltre 4.100, +1% rispetto a un anno prima) fanno ben sperare per l’inizio del 2020, soprattutto grazie alla Stelvio che nel mese incrementa le vendite del 30%. Complessivamente nell’anno le Alfa Romeo registrate sono quasi 53.900, per una quota allo 0,3%.

Sempre abbondantemente sopra le 167 mila unità le vendite di Jeep nell’anno che – dopo le forti crescite degli anni scorsi – sostanzialmente si conferma ai massimi livelli mai raggiunti in Europa. La quota nel 2019 è dell’1,1%. In dicembre il brand immatricola oltre 11.600 vetture per una quota dello 0,9%. Sempre nel mese, Jeep aumenta le vendite nel Regno Unito (+0,3%), in Germania (+6,9%), in Francia (+50,7%) e chiude il 2019 in crescita ancora nel Regno Unito (+1,3%) e in Spagna (+8,7%).

A spingere le vendite del brand sono la Renegade – le cui vendite nel 2019 aumentano del 9,9% rispetto al 2018 – il Cherokee (+30,8%) e la Wrangler (+7,9%). Le vendite di Lancia nel 2019 sono 58.900, in crescita del 20,6% rispetto al 2018 per una quota dello 0,4%, +0,1 punti percentuali in confronto all’anno precedente. Oltre 3.900 le vendite in dicembre, per una quota dello 0,3%. A dimostrazione del forte apprezzamento della clientela per Ypsilon, il modello si conferma top seller in Italia: è ancora una volta tra le top ten della classifica assoluta (seconda nell’anno) ed è best seller del segmento B.