Fca, ancora giù le vendite in Europa. Ma Jeep fa il botto

Calano a novembre le vendite del gruppo Fca. Secondo i dati diffusi dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei, Fca ha immatricolato nell'area dell'Ue e dei tre Paesi dell'Efta (Svizzera, Islanda e Norvegia) 68.720 vetture contro le 74.680 dello stesso mese dello scorso anno (-8%). Saldo negativo del 2,2% anche negli undici mesi dell'anno: 960.897 le auto vendute contro 982.613 del 2017. Male il marchio Fiat (-11,4% a novembre).

E' decisamente positivo il risultato ottenuto da Jeep, che in novembre registra quasi 13.800 vetture, il 29,1% in piu' dello stesso mese del 2017. Nell'anno sono 156 mila le Jeep immatricolate, in crescita del 57,4% in confronto allo stesso periodo del 2017. Nei segmenti in cui e' presente Jeep cresce, sia nel mese sia nel progressivo annuo, di valori sensibilmente maggiori a quelli del mercato". Lo sottolinea Fca in una nota.

Nel segmento A, "Panda e 500 sono ancora una volta al vertice delle vendite": insieme nel mese hanno una quota del 28,3%. Ottimi risultati anche per Stelvio (+78,75% nel progressivo annuo), Compass (+71,85% nel mese), Renegade (+11% a novembre), 500X (+6,55% nell'anno). Positivi anche i risultati di Wrangler (+41,8 % nel mese e +69,5% nell'anno) e 124 Spider (+32,5% a novembre). Mese in crescita anche per Lancia che a novembre incrementa le vendite del 13,8%, con Ypsilon, vettura piu' venduta del segmento B in Italia.

"La quota di penetrazione di Fca in Europa si mantiene stabile, anche se sono state privilegiate le cosiddette 'vendite pulite' nei canali piu' remunerativi: privati, flotte, noleggio a lungo termine. Tra agosto e ottobre nei dieci principali mercati europei il mix delle vendite ai privati e' cresciuto di quasi venti punti percentuali ed e' in costante crescita", commenta Pietro Gorlier, responsabile delle attivita' europee di Fca.