Fca: immatricolazioni ottobre -16,8%

A ottobre le immatricolazioni di Fca in Italia sono state 34.315, il 16,8% in meno rispetto a ottobre 2017. La quota scende dal 26,04% al 23,4%. Nei primi dieci mesi, Fca ha venduto 432.411 auto, l'11% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (486.271 immatricolazioni). La quota dei 10 mesi e' pari al 26,4% (nello stesso periodo del 2017 era al 28,7%).

"Come e' gia' avvenuto nello scorso trimestre, anche ad ottobre il mercato e' stato parzialmente influenzato dalla nuova normativa Wltp - ha commentato Pietro Gorlier, chief operating officer per la Regione Emea, "in questo contesto e' proseguita la strategia di Fca di privilegiare la qualita' delle vendite. In particolare registriamo segnali di crescita significativi nei canali piu' remunerativi, quali vendite ai privati, flotte e noleggio a lungo termine, mentre diminuiscono significativamente i volumi sui canali di vendita meno remunerativi. In quest'ambito Jeep continua a crescere mese dopo mese e raggiunge una quota nei primi dieci mesi dell'anno del 4,3%". Si registra poi una forte presenza dei modelli Fca nella classifica di vendite a ottobre, con ben quattro modelli nella top ten: Panda, Ypsilon, Renegade e 500X. La Compass e' la vettura piu' venduta del suo segmento (9,8% di quota), la Ypsilon oltre a essere seconda assoluta e' la prima del segmento B (quota al 13,3%) mentre la Stelvio ha quasi raddoppiato le vendite rispetto al 2017. (AGI) Gav