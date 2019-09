Un agosto negativo per le vendite di Fiat Chrysler sul mercato italiano. Il mese scorso il gruppo Fca ha immatricolato 20.767 auto, con una diminuzione del 16,07% rispetto ad agosto del 2018. In flessione anche la quota di mercato, che diminuisce al 23,35% dal 26,95% di un anno fa. Nei primi otto mesi Fca ha venduto 321.721 macchine, il 13,02% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una quota di mercato del 24,3%.