Fca: investimenti in Italia per oltre 5 mld nel 2019-2021

Il totale degli investimenti in Italia di Fca ammontera' a piu' di 5 mld di euro per il periodo 2019- 2021. E' quanto hanno detto nel corso di un incontro a Torino ai sindacati l'ad di Fca Mike Manley e il responsabile Emea Pietro Gorlier. "Gli investimenti programmati in Italia nell'arco del Piano industriale, che sono incentrati sull'utilizzo di piattaforme comuni, flessibili ed elettrificate, - ha spiegato Pietro Gorlier- serviranno a rinforzare l'orientamento del nostro footprint industriale in Italia verso i nostri marchi globali e i mercati internazionali". "Partiremo nei prossimi mesi - ha aggiunto- con un piano di formazione del personale incentrato proprio sulle tecnologie ibride ed elettriche. Sono convinto che insieme a tutti i nostri lavoratori saremo in grado di raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati".

Fca: in 2019-2021 13 nuovi modelli, 500 elettrica a Mirafiori

Il Chief Operating Officer della regione Emea di Fcam Pietro Gorlier, nel corso dell'incontro a Mirafiori con i sindacati ha illustrato la realizzazione del piano industriale in Italia che prevede entro il periodo 2019-2021 il lancio di 13 nuovi modelli o il restyling di esistenti, oltre a nuove motorizzazioni "con impiego diffuso di tecnologia ibrida o elettrica". In particolare, Gorlier ha fornito ulteriori dettagli sugli investimenti piu' importanti che saranno lanciati nelle prossime settimane, tra cui la produzione della nuova 500 elettrica a Mirafiori e la versione europea della Jeep Compass a Melfi, sulla stessa piattaforma e con la stessa tecnologia Phev utilizzati per la Jeep Renegade. Gorlier ha anche annunciato un nuovo modulo produttivo a termoli per i propulsori Benzina FireFly 1.0 e 1.3, aspirati e ibridi.

Fca: Gorlier, previsione mercato Italia e Ue stabile

"C'e' una previsione del mercato auto per Italia e Ue con un trend stabile". Lo ha detto il responsabile Emea di Fca Pietro Gorlier nel corso della conferenza stampa al termine dell'incontro con i sindacati. "Si prevede - ha aggiunto - una leggera flessione intorno al 2020 in funzione dell'entrata in vigore delle nuove regolamentazioni".

Fca: Palombella, a fine piano piena occupabilita'

"Riteniamo che alla fine di questo piano ci sara' la piena occupabilita' degli stabilimenti italiani di Fca". Lo ha detto il leader della Uilm Rocco Palombella al termine dell'incontro a Torino con i vertici Fca.

Fca: Bentivogli, 5 mld investimenti risultato di chi non e' scappato

I 5 miliardi di investimenti entro il 2021 per Fac sono risultati dovuti "a chi nei momenti difficili non e' scappato dalle responsabilita'". Lo ha sottolineato il segretario fenerale Fim Cisl, Marco Bentivogli, al termine dell'incontro dei sindacati con l'ad Fca Global, Mike Manley, e il responsabile per l'area Emea, Pietro Gorlier, a Torino. "Quello che e' singolare - osserva Bentivogli in una nota - e' che c'e' una parte del Paese che dal 2010 non vede l'ora di poter dire di aver avuto ragione e ogni mese che passa viene smentito da una storia di successo industriale e contrattuale. Gli accordi sindacali hanno garantito questi investimenti e smontato i due falsi miti che per mantenere la manifattura nelle economie mature bisogna peggiorare le condizioni di lavoro e i salari. Ci auguriamo - argomenta - che cambi la narrazione di questa storia e qualcuno comprenda il bisogno di un corale sostegno allo sviluppo industriale del paese, specie in un momento di grande incertezza. Si investono 5 miliardi di in Italia su prodotti innovativi, senza denaro pubblico e senza alcun sostegno governativo. Bisognerebbe fare qualche riflessione aggiuntiva su questo". E aggiunge: "Personalmente apprezzo molto che il coo Area Emea Pietro Gorlier, invii una lettera con in contenuti del piano prima a tutti i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo e poi alla stampa. E' un segno di riconoscimento importante del valore delle persone che lavorano. E' chiaro che le normative sulla transizione alla nuova mobilita' dovranno considerare le tempistiche a fare in modo che gli obiettivi siano realistici e non solamente teorici e autolesionistici".

Fca: Palombella, piano assicura futuro a tutti gli stabilimenti



Il piano per l'Italia assicura un futuro a tutti gli stabilimenti. Lo afferma il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, al termine dell'incontro di oggi con l'ad di Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, e con il responsabile Emea, Pietro Gorlier, svoltosi nella sede di Mirafiori a Torino. E in una nota spiega: "Nonostante gli eventi accaduti negli ultimi mesi e le complesse trasformazioni in corso nel settore dell'auto, Fca ha confermato il piano industriale che ci era stato presentato a Balocco dettagliandone le ricadute per l'Italia per i prossimi tre anni. Si tratta di un piano che e' in grado di saturare tutti gli stabilimenti italiani grazie a 5 miliardi di euro di investimenti e a nuove assegnazioni produttive in ciascuna fabbrica". Per Palombella "si tratta di un piano coraggioso, di sviluppo in un contesto difficile in cui, per esempio, l'industria automotive statunitense sta avviando delle significative riduzioni di personale. L'unico fattore problematico - aggiunge - e' legato ai tempi di industrializzazione dei nuovi modelli, che richiede come noto numerosi mesi e che in qualche caso ci porra' di fronte alla questione dell'approssimarsi della scadenza degli ammortizzatori sociali".



Per quanto riguarda il piano nel dettaglio, prosegue Palombella, "nel Polo produttivo torinese (Carrozzerie Mirafiori e Agap Grugliasco) sara' assegnata la 500 elettrica, oltre alle attuali produzioni del Suv Maserati Levante, della Maserati Quattroporte e della Maserati Ghibli. A Cassino un Suv Maserati si aggiungera' alle attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio, mentre nel frattempo proseguira' la produzione della Giulietta. A Melfi la Jeep Compass si affianchera' alla Jeep Renegade e alla Fiat 500X. A Pomigliano, dove attualmente viene prodotta la Panda, entrera' in produzione in aggiunta un mini Suv a marchio Alfa Romeo. A Modena vengono prorogate le attuali produzioni delle sportive Maserati e in prospettiva saranno assegnati nuovi modelli di altissima gamma". E ancora: "Alla Sevel di Val di Sangro e' previsto un ulteriore aumento della produzione del Ducato, nonche' una sua versione elettrica, con conseguenti positive ricadute occupazionali. Per quanto riguarda i motori, il lancio di modelli innovativi consentira' la continuazione del diesel oltre il termine originariamente previsto nel 2021. Questo insieme alla introduzione della nuova generazione di propulsori ibridi avra' ricadute positive sugli stabilimenti di Termoli, Cento e Pratola Serra. E' del resto prevista l'ibridazione di pressoche' tutti i modelli attualmente in produzione, compresa Fiat Panda e 500 X". Conclude il sindacalista: "L'incontro, da noi fortemente sollecitato dopo la presentazione del piano di giugno, risponde alle aspettative dei lavoratori italiani poiche' assicura un futuro a tutti gli stabilimenti ed e' immediatamente operativo. Anzi i primi lanci saranno quelli di Mirafiori, Pomigliano e Melfi, vale a dire proprio di stabilimenti in cui urge una nuova produzione per superare il prima possibile la necessita' di utilizzo degli ammortizzatori sociali".