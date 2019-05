Fca: Le Maire, fusione è una grande opportunità per Renault

Il ministro francese dell'economia e delle finanze Bruno Le Maire in una intervista radiofonica riportata da Bloomberg dichiara che la fusione con Fca è "una grande opportunita' per Renault".



La fusione porterebbe giovamenti agli investimenti secondo il ministro. Lo Stato manterrebbe il 7,5% della nuova entita' post fusione e vigilerà tutelando gli interessi nazionali.

Altra priorità per il ministro francese è il mantenimento degli impianti e dei livelli occupazionali che dovra' essere garantito.