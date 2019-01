Fca, Manley: "Con ecotassa il piano di investimenti in Italia va rivisto"

Fca aumenterà la capacità di produzione americana nei prossimi anni per far fronte a due nuovi modelli Jeep, incluso il ritorno del Jeep Grand Wagoneer. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, a dialogo con Cnbc e in occasione del primo salone di Detroit dopo la scomparsa di Sergio Marchionne. Il nuovo capo di Fiat Chrysler evidenzia invece che il Piano di investimenti da 5 miliardi di euro previsto in Italia dal 2019-2021 "sarà rivisto" e quindi anche il piano di piena occupazione negli stabilimenti italiani entro il 2021. Quel piano, ha precisato nel corso di una tavola rotonda, fu pensato prima che l'ecotassa su auto di lusso e Suv venisse introdotta in Italia. Da allora "il contesto è cambiato".

A margine delle presentazioni in agenda al Salone nordamericano, l'ad di Fiat Chrysler ha detto di non esser preoccupato delle alleanze allo studio dei competitor: "Ci sono sempre state partnership in giro per il mondo. Non sappiamo nemmeno tutti i dettagli ancora (su quella attesa tra Ford e Volkswagen), che credo scopriremo nei prossimi giorni. Non sono preoccupato da quando la gente fa partnership, anche io ne ho". All'agenzia finanziaria Bloomberg, Manley ha sostenuto che Fca può centrare i suoi obiettivi come società indipendente.

Facendo il suo debutto da ceo a Detroit, al fianco del presidente John Elkann, Manley si è detto "molto ottimista" che la domanda di pickup truck a marchio Ram resti forte nel 2019. Il top manager ha sminuito i timori di una frenata dell'economia. "Sono sempre preoccupato (da quel rischio) ma la fiducia dei consumatori è ancora forte. Per il mercato dei truck sono positivo", ha aggiunto.