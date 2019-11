Fca, mannaia GM da 6 miliardi. JPM: ecco i danni che Barra può chiedere

Su Fca una mannaia da 6 miliardi dollari. Soldi che General Motors potrebbe scucire al gruppo guidato da Mike Manley, novello sposo di Peugeot drenando risorse preziose per gestire la creazione del nuovo colosso europeo delle quattroruote.

In un report a firma di Ryan Brinkman, analista di JP Morgan, ripreso dall'agenzia Radiocor, la banca d'affari americana quantifica quella rischiesta di "significativi danni" da miliardi di dollari conseguenti alla denuncia fatta partire ieri da General Motors contro Fca. Una denuncia in cui il colosso automobilistico di Detroit di Mary Barra ha accusato Fca di corruzione nei rapporti dell'azienda con il sindacato americano United Auto Workers (Uaw), pratiche che avrebbero assicurato a Fiat Chrysler vantaggi nel costo del lavoro.





L’offensiva legale di General Motors sostiene che Fca avrebbe ripetutamente manipolato, ricorrendo a tangenti, i negoziati sul contratto collettivo di lavoro negli Usa (nel 2009, nel 2011 e nel 2015) con l’obiettivo di strappare vantaggi indebiti nei costi. GM ha puntato i riflettori sullo stesso ex amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne, scomparso nel 2018, che avrebbe svolto un ruolo centrale nell’orchestrare le iniziative sotto la lente.

Secondo JP Morgan, la cifra di 6 miliardi potrebbe anche lievitare ulteriormente utilizzando un diverso e particolare metodo per calcolare i danni correlati al costo del lavoro. Brinkman ha preso spunto dal newsflow positivo per GM per consigliare ai propri clienti acquisti sul titolo del gruppo guidato da Mary Barra mano a mano che emergeranno dettagli sulla causa. L'analista ha comunque lasciato invariato il proprio giudizio su Fca, ovvero una valutazione "overweight" con obiettivo di prezzo a 47 dollari per azione.

"Data l'attuale incertezza sulla validità delle accuse di GM, sulla tempistica di qualunque multa o sulla possibilità che sia ridotta da un eventuale patteggiamento, non teniamo conto dei potenziali costi nelle nostre valutazioni, ma riteniamo che questi sviluppi rappresentino un rischio", ha scritto l'analista di JP Morgan riferendosi invece alle èprospettive del titolo Fca.

Intanto a Piazza Affari, dopo breve recupero nel primo pomeriggio, le azioni Fca hanno chiuso a -3,78% (minimo intraday del 4%) a 13,44 euro. In scia, male anche Exor (-2,8%) che sempre nel pomeriggio ha presentato al mercato le linee strategiche per i prossimi anni.