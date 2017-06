Fca: Marchionne, piena occupazione in Italia nel 2018

Sergio Marchionne conferma che Fca raggiungerà non solo gli obiettivi finanziari ma anche quelli sociali: nel 2018 negli stabilimenti italiani ci sarà la piena occupazione. "Il nostro impegno per rafforzare la rete industriale continua. Lo abbiamo avviato gia' da tempo. E' stato sempre il nostro impegno anche se qualcuno non ci credeva", ha detto ai giornalisti a margine del Consiglio Italia-Usa, a Lido di Venezia.

"Siamo molto vicini all'obiettivo della piena occupazione. Quattro anni fa circa 25.000 lavoratori, il 40% degli occupati, usava ammortizzatori sociali. Oggi ci sono soltanto i contratti di solidarietà a Mirafiori e Pomigliano", ha commentato al riguardo Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim. "Questo vuol dire che in tempi brevi sarà annunciato il secondo modello a Mirafiori e che per Pomigliano sarà pianificato a breve l'investimento. Sono queste due condizioni imprescindibili per il raggiungimento dell'obiettivo della piena occupazione", spiega Uliano.