Fca, anche i giovani per il dopo Marchionne. Elkann scandaglia la seconda fila

Fca scandaglia anche tra le più giovani promettenti leve per cercare il successore di Sergio Marchionne che nella primavera del 2019 lascerà la guida operativa del colosso automobilistico controllato dagli Agnelli per dedidarsi esclusivamente alla guida della Ferrari.



Secondo le indiscrezioni, infatti, Fca non starebbe facendo uno screening solamente fra i più stretti collaboratori del Ceo, ma per non farsi trovare impreparata con l'importante passaggio di governance societaria starebbe guardando al lumicino anche fra le seconde fila di manager più giovani che sono entrate da poco a far parte del gruppo.



Non soltando dunque i veterani Alfredo Altavilla, il capo di Fca Europe e il chief financial officer Richard Palmer, i più accreditati al momento per vincere la battaglia della successione rigorosamente interna (eslusa la ricerca fuori dalle quattro mura Fca), ma anche giovani candidati dunque da cui dipenderà il futuro del gruppo automobilistico. Un futuro stand-alone o, come vorrebbe Marchionne, sposato con un altro colosso come Volkswagen.