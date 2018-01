Fca, nuovo record in Borsa: sfondata quota 18 euro. Occhi su Detroit

Ennesima accelerata, con record, in apertura, fino a 18,48 euro, poi il progressivo rallentamento: in Borsa le azioni Fiat Chrysler si prendono una pausa dal +19,7% della prima settimana del 2018 e, a parte l'esordio iniziale di questa mattina che ha visto il titolo sfondare quota 18 euro, viaggiano in flessione dello 0,5% a 17,8 euro.

La fiammata di inizio anno e' stata accompagnata dal ritorno delle voci di operazioni straordinarie e dalle indiscrezioni sul successore del ceo Sergio Marchionne. "La erformance del titolo e' giustificabile solamente con un appeal speculativo - sottolineano gli analisti di Websim secondo quanto riferisce l'agenzia Radiocor - Tuttavia a differenza del rally di questa estate non sono emerse indiscrezioni su nuovi possibili acquirenti. Volkswagen e Hyunday stanno espandendo partnership e deal nel segmento dei veicoli elettrici e non sembrano interessati a possibili accordi con Fiat Chrysler".

Ora l'attesa per gli operatori riguarda le indicazioni che il prossimo 15 gennaio potranno arrivare dallo stesso Marchionne in occasione del Salone di Detroit: gli analisti si aspettano che il manager possa annunciare la data di presentazione del Capital Markets Day di giugno e possa magari fornire qualche spunto sulle future strategie del piano al 2022.