Fca, Manley distribuisce un dividendo di 0,65 euro. Il primo da un decennio

Via libera del consiglio di amministrazione di Fca a un dividendo di 0,65 euro, la prima cedola distribuita dal gruppo dopo un decennio. Il cda, afferma Fiat Chrysler, "ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo ai portatori di azioni ordinarie pari a 0,65 euro per azione, corrispondente a una distribuzione complessiva di circa un miliardo di euro".

La distribuzione del dividendo per l'utile del 2018 sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci prevista per il 12 aprile. Nel caso la distribuzione del dividendo venisse approvata dagli azionisti, "il calendario per entrambi i mercati di quotazione (Mta e Nyse) sarà il seguente: ex-date 23 aprile, record date 24 aprile e data di pagamento 2 maggio".