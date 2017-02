Fca, operaio costretto a farsela addosso nello stabilimento Sevel

"Gravissimo episodio alla Sevel di Atessa". La denuncia arriva dal sindacato Usb che racconta in una nota come ad un lavoratore della Ute1 montaggio sia stato rifiutato più volte il permesso di recarsi al bagno per urgenti bisogni fisiologici con le conseguenze che si possono immaginare.

"Un fatto gravissimo che lede la dignità del lavoratore vittima dell'episodio", ammonisce il sindacato delle tute blu Fca. Contro l'episodio, avvenuto ieri, l'Usb ha proclamato immediatamente un'ora di sciopero all'UTE 1 che ha registrato, dice l'associazione di rappresentanza dei lavoratori, l'adesione del 50% dei metalmeccanici presenti.

"Spremere i lavoratori fino al divieto, ripetuto e continuato, di poter andare in bagno, è un fatto di una gravità inaudita, da condannare senza mezzi termini", è la denucnia invece del Partito della Rifondazione Comunista.

"Da molti anni nel gruppo Fca - prosegue il Prc - si assiste all’incremento di ritmi e carichi di lavoro al limite del sostenibile. Troppo spesso gli aumenti di produttività sono stati salutati come un fatto positivo, senza chiedersi come fossero possibili, ogni anno, aumenti produttivi da record. Nei giorni scorsi la risposta è arrivata, di nuovo, dalla palese manifestazione delle condizioni che i lavoratori, loro malgrado, sono troppo spesso costretti a subire".