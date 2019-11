Fca-Psa, lettera d'intenti entro il 2019. Poi un anno per l'unione operativa

Come avanzano Fca e Psa? Secondo i rumors la lettera di intenti tra i due gruppi dovrebbe essere siglata entro fine anno, ma la vera unione avrà bisogno di almeno un anno per diventare pienamente operativa. Non banale sarà poi il ruolo dell'antitrust europea: le norme antitrust dovranno essere verificate in tutte le nazioni, in ogni segmento, paese per paese.

Secondo quanto scrive L'Economia del CorSera sono critiche le fasce A, Bsuv, Csuv e i veicoli commerciali leggeri". Insieme le società, che diventeranno in forma aggregata il quarto produttore mondiale, deterranno circa il 23% del mercato continentale delle autovettureil 16,4% di Psa e il 6,2% di FCA. L'obiettivo dei due gruppi è arrivare al 34%.

Le posizioni di forza, nell'auto, sono in Italia (40% del mercato), Francia (37% del mercato) e Spagna (con il 28% del mercato). Fuori dall'Europa non ci saranno invece problemi di antitrust: negli Usa è presente di fatsolo FCA. Idem in Brasile. In Cina le presenze di entrambi sono solo marginali. Un rebus sarà invece capire come far convivere 12 diversi marchi. E quali saranno i margini da far crescere per i brand italiani.