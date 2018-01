Fca, record storico a Piazza Affari: riagganciata quota 17 euro

Exploit di Fiat Chrysler a Piazza Affari dove poco prima delle 14 mette a segno un rialzo del 9% a quota 16,94 euro per azione, vicino ai nuovi massimi storici toccati in mattinata (17,02 euro). Il titolo, in continuo progresso dallo scorso agosto, beneficia degli ultimi dati sulle immatricolazioni di dicembre, e dunque dell'intero 2017, che lasciano intravedere la sostenibilita' dei target fissati dal gruppo. Ben intonati anche gli altri titoli della scuderia Agnelli: Exor +4,64%, Ferrari +3,55%, CnhI +2,66%.

Ieri il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha diffuso i dati sulle vendite negli Usa, risultate in calo dell'11% a dicembre, ma in linea con le attese. Parte del declino è attribuita alla decisione di Fca di vendere meno veicoli alle flotte di noleggio giornaliere.