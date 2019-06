Fca-Renault ci riprovano. Diplomazie al lavoro. Le condizioni di Nissan. Rumor

Francia e Italia ci riprovano. Le diplomazie di Fiat Chrysler Automobiles e di Renault starebbero lavorando secondo i rumors per capire se ci sono margini per riaprire le negoziazioni. Ieri i vertici di Nissan hanno posto le loro condizioni affinché l'ipotesi di fusione tra il Lingotto e la Casa della Losanga possa ripartire.

Renault dovrebbe ridurre sensibilmente la sua quota nel capitale della casa di Yokohama (Nissan) di cui ora detiene il 43,5%. Nelle ultime ore, il management della casa automobilistica francese ha tentato di mettere con le spalle al muro Nissan inviando una lettera per annunciare "l’intenzione di astenersi dal votare" sulla costituzione di tre commissioni (nomine, audit e compensi) durante l’assemblea generale del produttore giapponese, prevista per il 25 giugno.



La missiva è stata inviata dal presidente di Renault Jean Dominique Senard al Ceo di Nissan Hiroto Saikawa. Questa astensione bloccherebbe la riforma, che da statuto deve essere approvata da una maggioranza di due terzi. La risposta della casa di Yokohama non si è fatta attendere.

Secondo Milano Finanza al Lingotto, probabilmente, si sono resi conto che il comunicato notturno, voluto dal presidente John Elkann, con cui Fca ha riritirato la proposta di fusione è stato quantomeno precipitoso. Fca in questo momento, resta quindi alla finestra, anche se il presidente John Elkann pare abbia mosso le sue pedine diplomatiche.

Sempre secondo quanto riporta MF, infatti, Toby Myerson (uno dei principali consiglieri del presidente Fca nonché presidente e Ceo di Longsight Strategic Advisor, una delle più prestigiose case di consulenza newyorchese) era a Yokohama, quartier generale del gruppo giapponese, per parlare con alcuni top manager, compreso l’amministratore delegato Hiroto Saikawa. Anche se, va fatto notare, l’incontro era già stato messo in calendario prima che emergesse la trattativa per la fusione tra Fca-Renault-Nissan.