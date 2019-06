"Fca-Renault? La storia non è finita". GM ad Affari: "Non ci inseriremo"

"Non ci inseriremo in questa storia e non forniremo alcun commento. Credo che la vicenda sia ancora molto tra Renault, Nissan e FCA nonostante le ultime iterazioni. Siamo solo ai primi giorni". Con queste parole Tony Cervone, Senior Vice President Global Communications di General Motors, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la rottura delle trattative per la fusione tra FCA e Renault e così risponde alla domanda su un'eventuale interessamento di GM ad avviare colloqui con FCA.