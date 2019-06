Fca-Renault, Parigi non chiude la porta. Le Maire: "La fusione? Un'opportuntà"

Il progetto di fusione tra il gruppo francese Renault e Fiat-Chrysler resta "una bella opportunita'". Lo ha detto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, pochi giorni dopo la chiusura della discussione per effetto del ritiro dell'offerta da parte di Fca che aveva parlato di mancanza di condizioni a livello politico in Francia.



"Un progetto di fusione con Fca resta una bella opportunita'", ha detto Le Maire in un punto stampa a Tokyo, a condizione che sia preservata "la continuita' dell'alleanza" con Nissan e "l'occupazione industriale".

Le Maire ha poi confermato la "fiducia" dello Stato francese al presidente del consiglio di amministrazione di Renault, indebolito dallo scioglimento delle discussioni con Fca e dal deterioramento del rapporto con la giapponese Nissan. "Jean-Dominique Senard ha la fiducia dello Stato francese" per realizzare il "rafforzamento dell'alleanza tra Renault e Nissan", ha spiegato Le Maire a Tokyo.